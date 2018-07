Motor No se podía fallar y no falló Una moto, una campeona. Idoia Pey y su Beta Evo 300 en Astigarraga, su territorio natural de saltos, rodadas y barro. / USOZ La guipuzcoana Idoia Pey se proclamó el fin de semana en la localidad leonesa de Pobladura, campeona de España de Trial Féminas B con su Beta Evo 300 BEGOÑA DEL TESO Jueves, 26 julio 2018, 08:21

De serie. La moto de la nueva campeona de España de Trial es una Beta Evo 300 4T de serie. Dicen los trialeros de pura raza que hoy es una máquina que vive en el lado oscuro, no ocupa portadas y muchos ya pensaban que ni se vendía. Pero sí, esta moto sigue vivita y coleando. Opción para trialeros aventureros con gusto por lo bueno -lo escribe Santi Ayala en la publicación 'Moto verde'-. Con ella, la astigartarra Idoia Pey, trabajadora en el Eroski de Garbera, hija de otro motorista de los saltos, los escalones y las rocas, Miguel, conquistó el cajón más alto del podio en la última prueba valedera para el Campeonato de España. En terreno resbaladizo y peligroso. Bajo las tormentas. En Pobladura de Rogueras, un lugar realmente trialero -con circuito, paddock y escuela permanentes- situado en la comarca del Bierzo, a las orillas del río Tremor. En el Reino de León, donde también se enorgullecen del circuito urbano, magnífico y terrible, de La Bañeza.

No se podía fallar en Pobladura. de Rogueras. Porque el campeonato estaba a un salto, a una rodada, a una trazada. A un acelerón. No se podía fallar aunque tu moto, esa Beta 300 Evo, lleve demasiadas pruebas en su chasis, su cadena, su motor. Aunque tus rivales -sobre todo las de Féminas A- tengan máquina oficial, aunque tu sueño sea la Beta Evo Factory de 2018 -horquilla con regulación en compresión, tijas triples anodizadas, suspensión trasera con mayor recorrido, mayor progresividad y estabilidad y precio de 6.897 euros-.

No se podía fallar en la última prueba del Campeonato de España de Trial Féminas B. No podías fallar a tus sueños. A tu familia, a tu pareja, a tus patrocinadores. Y menos a tu jefa, Jaione Betelu, que combina tus días laborables y de fiesta con los turnos y las horas para que puedas competir. No, no se podía fallar. Aunque las cuestas estuvieran llenas de barro. A decir verdad, a ti te gustan las cuestas largas en las que hay que abrir mucho el gas.

Fallar. No. Aunque los escalones de bajada estuvieran muy, muy, muy resbaladizos. ¿Los saltos? Te gustan los saltos. Es cuestión de concentración. De ir de cabeza a por tu sueño. De olvidar que aunque seas campeona nacional no podrás competir ni en el Europeo ni en el Mundial. Porque no hay apoyos potentes. No hay financiación. No hay tiempo. Eres de Astigarraga. Eres trialera. Eres mujer trabajadora. Responsabilidad. La pasión por la moto le roba horas al sueño. A la vida. No al curro.

No se podía fallar en Pobladura de Rogueras. Porque sí tienes patrocinadores. No gigantes, pero sí animosos como la Federación Riojana, el CD Portillo con su sección de trial apoyada por Agroineco-Trial factory y Áridos Antolín. Metal System. No se podía fallar, así que una semana antes de ir a León, tu Beta de serie preparada para competición pasó una buena revisión en la plaza de los Marinos de Donostia.

Comisión femenina

No se podía fallar en Pobladura. Menos aún unos meses después de que se pusiera en marcha la Comisión Femenina de Motociclismo de la RFME y lo hiciera con un macrocampus en Motorland al que acudieron 72 motoristas. No se podía fallar, así que Igor Amado, piloto y otro de tus patrocinadores a través de su tienda, taller, almacén y más Supertrack, solucionó en una semana holguras en tu máquina, ajustó la cadena, regló piñones y rodamientos. Porque había que ir a por todas. Con más medios, con máquina oficial, un mochilero que no tenga, como tu padre, que dejar su trabajo para ayudarte y un mecánico al lado podrías competir en categoría A. Al fin y al cabo, el recorrido de Féminas B a ti, que admiras a Albert Cabestany, 23 veces campeón del Trial de las Naciones, se te quedó pequeño hace tiempo.

No se podía fallar en Pobladura porque así, en la muy próxima cita del domingo en Miengo, en Cantabria, y las más lejanas del 8 de septiembre en Cornago y del 10 y 11 de noviembre en Arnedillo -ambas en La Rioja- te presentarás como lo que eres, campeona de España de Trial. Por eso no fallaste. Fría, muy concentrada, estudiando bien la jugada, quedaste segunda el sábado y cuarta el domingo. Por eso eres campeona.