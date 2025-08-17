Volver al inicio

En la general del Mundial de MotoGP sigue mandando con contundencia Marc Márquez, ya con 393 puntos, seguido de lejos por su hermano Álex con 270 y de Pecco Bagnaia con 213.

Marc Márquez ha conseguido ganar en las cinco últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró seis o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Un Marc Márquez que, con su victoria en el pasado Gran Premio de la República Checa, se convirtió en el primer piloto de Ducati en lograr cinco victorias seguidas en la historia de 500cc/MotoGP.

Por tanto, la primera fila en el día de hoy la forman Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, la segunda Marc Márquez, que sufrió una caída en la parrilla, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer.

Para un italiano fue la pole en parrilla y partirá hoy en primera posición en carrera, Marco Bezzecchi, aunque en la carrera al sprint solo pudo ser cuarto al ser superado por los dos Márquez y Pedro Acosta.

Con su victoria en la edición de 2024, Francesco Bagnaia se convirtió en el primer piloto que conquista tres victorias consecutivas en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Hoy saldrá desde la tercera posición después de su varapalo en la carrera al sprint de ayer en la que tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Pilotos italianos han ganado en siete de las últimas nueve ediciones del Gran Premio de Austria en la categoría reina aunque la tarea parece hoy complicada ya que los Márquez han dominado este fin de semana, una dinámica que se repite durante toda la temporada.

Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Austria, la 10ª desde que este Gran Premio regresó al calendario en 2016.