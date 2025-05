Volver al inicio Tal día como hoy, en 2003, se celebraba el Gran Premio de España. Michael Schumacher fue el ganador aquel día, acompañado en el 2º puesto por Fernando Alonso en el que era el tercer podio de su corta carrera en la competición. Fue el primero de los 7 que logró en su país natal, y solo en Brasil (8) ha conseguido más. Fernando Alonso (Aston Martin) se ha quedado sin puntuar en las cinco primeras carreras del año (2 abandonos, dos 11ºs puestos y un 15º puesto). Es la primera vez que el piloto español no consigue puntuar en las cinco primeras pruebas de una temporada desde 2017 (las cinco primeras). Pierre Gasly (Alpine) viene de abandonar en el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto francés ha abandonado en 25 carreras en la Fórmula 1, y, desde el primer retiro en Australia 2018, no hay ningún otro piloto con más abandonos que el galo. Mercedes no ha conseguido ninguna pole, victoria, podio y vuelta rápida en los tres grandes premios disputados en Miami. De repetir en esta edición, igualará a Corea del Sur (4) como el Gran Premio en el que más veces ha participado sin conseguir ninguno de esos premios. De liderar al menos 18 vueltas en Miami, Max Verstappen (Red Bull) superará a Sebastian Vettel (3501) como el tercer piloto con más vueltas lideradas en toda la historia de la Fórmula 1 (3484 del neerlandés actualmente). McLaren ha logrado cuatro victorias en las cinco primeras carreras del año, y, de conseguir el triunfo en Miami, será el mejor arranque de la escudería desde 1998 (también 5 en las primeras 6), último año en el que ganaron tanto el mundial de constructores como el de pilotos con Mika Hakkinen. Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido la victoria en cada una de las dos últimas carreras. De lograrla de nuevo en Miami, el australiano se convertirá en el 22º piloto diferente que encadene tres triunfos seguidos en la historia de la Fórmula 1. McLaren logró la victoria en el pasado Gran Premio de Miami de 2024 tras solo conseguir una en los 11 años anteriores en la competición. Desde ese 5 de mayo de 2024, la escudería británica ha conseguido 10 triunfos, más que cualquier otro equipo en este periodo (6 de Red Bull, y 4 de Mercedes y Ferrari). Lando Norris (McLaren) venció en la última edición del Gran Premio de Miami en 2024 en la que fue su primera victoria en la Fórmula 1. Puede ser el primer gran premio en el que repita triunfo en su carrera en la competición. No ha habido ningún ganador del Gran Premio de Miami que haya comenzado la carrera en la primera línea de la parrilla: Max Verstappen fue 3º en 2022 y 9º en 2023, con Lando Norris venciendo en 2024 desde la 5ª posición. ¡Bienvenidos sean todos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! O eso esperamos... Todos pendientes de que una tormenta eléctrica retrase el inicio de la carrera. Iremos informando.

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos, pero no por hoy, sino por unas horas! ¡A partir de las 22 tendrá lugar la sesión de clasificación! ¡Les esperamos! Final Norris y Piastri son, con 7, el 2º y 3er piloto con más podios en los sprints. Final Verstappen volvió a quedarse fuera del podio, esta vez sobre todo por un unsafe release que le privó de puntuar con una sanción de 10 segundos, algo que también evitó que Antonelli acabara en mejor posición. Final Lando Norris ha ganado su 2ª carrera al sprint, las dos en las últimas cuatro disputadas. Final Hay tres pilotos en zona de puntos con investigación... Lawson, Bearman y Albon. 18 ¡FINAL DEL SPRINT! ¡VICTORIA DE LANDO NORRIS! ¡Piastri y Hamilton completan el podio! 18 Acabamos la carrera detrás del Safety Car. Podemos dar por terminado el sprint. Lawson, que está octavo, tendrá sanción de tiempo más posiciones en la parrilla de salida de mañana. O ese debería ser el mínimo. 17 El safety car sigue en pista... Norris, Piastri y Hamilton acabarán en el podio. Verstappen, que está 4º, quedará fuera de los puntos. 16 ¡A FERNANDO LO ECHÓ LAWSON! ¡Tremendo lo del neozelandés! Es sanción y pérdida de posiciones con total seguridad. 16 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA VERSTAPPEN! ¡Unsafe release de manual que evitó la parada de Antonelli! 15 Sainz también se retira tras su trompeo, que pinchó dos neumáticos y no puede seguir. 15 Trompeo de Alonso contra el muro tras la curva 11. Está bien y sale por su propio pie. Ahora a ver si hay tiempo de una pequeña pugna después de que se retire el SC. 15 ¡ACCIDENTE DE FERNANDO ALONSO! ¡SAFETY CAR EN PISTA! 14 ¡SOLO NORRIS SIGUE CON INTERMEDIOS! 14 ¡PIASTRI HA ENTRADO! ¡Norris es el nuevo líder de carrera! ¡Russell también entra! 13 ¡ENTRA VERSTAPPEN, TAMBIÉN ANTONELLI! ¡En el momento que Sainz trompea antes de volver a la carrera! 12 ¡Son varios los que se han atrevido a parar! ¡Hamilton pone blandos, Stroll y Sainz ponen medios! Quedan pocas vueltas y mucho que recortar... 12 ¡HAMILTON TAMBIÉN DECIDE ENTRAR! 11 RED BULL PONE MEDIOS A TSUNODA. 11 ¡TSUNODA HA PARADO! ¡Puede que Red Bull sea el primero en atreverse a poner lisos! 11 ¡Hamilton parece tener problemas! Albon se pega y busca el momento de pasarle. 10 Hay zonas con mucha agua aún, y sería muy arriesgado meterse a cambiar neumático liso... Si alguien se atreve, será algún piloto de atrás. 9 Se queja Verstappen de la visera... Anteriormente también lo hizo Lawson. Es extraño. 9 No hay mucha pelea en la zona de puntos. Las zonas secas empiezan a aparecer en pista, pero será difícil que alguno se arriesgue a poner neumático liso. 8 Carrera al sprint sencilla para los dos McLaren. Verstappen se empieza a quedar atrás, pero lo suficientemente alejado de Antonelli para evitar sorpresas. Solo un accidente puede cambiar el podio. 7 No hay investigación por lo de Max. No hay sanción. 7 ¡Posible salida falsa de Max Verstappen! Se anota... Veremos si hay investigación y posible sanción para el de Red Bull. 6 ¡Gran pelea entre Sainz y Ocon, que vuelven a intercambiar posiciones y el francés se mantiene por delante! ¡Alonso sigue octavo, marcando el corte de los puntos! 5 Piastri informa que la pista se está secando rápido, pero no da esa sensación para los que no van en cabeza... 4 Piastri parece alejarse en el liderato, mientras Verstappen se queda pegado a un Norris que no se acerca a su compañero. Antonelli, pegado al neerlandés. Mucho spray de agua en pista aún. 3 ¡PIASTRI SE PONE PRIMERO! ¡ANTONELLI SE VA FUERA Y SE QUEDA EN CUARTA POSICIÓN! 3 ¡COMIENZA LA CARRERA, AHORA SÍ! 1 ¡TODOS DE NUEVO EN PISTA! ¡SERÁ SALIDA EN PARADO! 1 El sprint comenzará a las 18:25 en horario peninsular español, 12:25 en hora local. 1 ¡PROCEDIMIENTO DE SALIDA CANCELADO! ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Hay muy poca visibilidad y van todos a boxes! Comienza la vuelta de formación detrás del safety car... Veremos si finalmente tenemos salida normal o no. Todos con intermedios, salvo Sainz, que lo hace con neumáticos de lluvia extrema. Leclerc NO saldrá porque se ha estrellado con el muro de camino a la posición de salida. ¡Menos de 10 minutos para que comience esta carrera al sprint! La lástima es que tendremos la salida bajo el safety car... Los dos McLaren parten por detrás de Antonelli, con Verstappen en cuarta posición. Alonso llegó a entrar en Q3, pero partirá 10º. Sainz es 15º y Tsunoda sale desde el pit lane. El riesgo de lluvia durante la carrera al sprint es del 70%, por lo que podemos tener un día largo en el trazado de Miami. El clima está bastante loco sobre el trazado... No tendremos salida normal, sino que lo harán por detrás del Safety Car y con neumáticos de lluvia extrema. Aunque ha dejado de llover. Kimi Antonelli ha hecho historia. Es el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1 contando también las de carrera. ¡Buenas tardes y bienvenidos a un fin de semana largo de Fórmula 1! ¡Hoy es día de Sprint y Qualy! ¡Vamos con la carrera corta en un Gran Premio de Miami que ha renovado en el calendario hasta 2041!