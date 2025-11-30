Volver al inicio 7 ¡SAFETY CAR! ¡ACCIDENTE DE NICO HULKENBERG! 7 ¡HULKENBERG PARADO ENTRE LAS CURVAS 1 Y 2! 7 El neumático medio empieza a carburar y se nota. Piastri se empieza a alejar en cabeza y Verstappen se queda un poco atrás. 6 Diferencia equilibrada entre Piastri, Verstappen y Norris. No termina de abrirse una brecha seria y Antonelli empieza a quedarse atrás. 5 Sainz comienza a ser cabeza de un tren de monoplazas, seguido de Alonso y Russell para formar un tren de DRS. Hadjar intenta pegarse a ellos. 4 Norris no termina de apretar por gestionar sus neumáticos y Antonelli se mantiene detrás. Hay que tener cuidado con los límites de pista, que ya han sido un quebradero de cabeza durante todo el fin de semana. 3 Russell perdió algunas posiciones por no arriesgar demasiado. Es Antonelli quien se queda detrás de Norris y se pega al McLaren. 2 Con una salida limpia, Norris fue conservador y Verstappen fue agresivo. Con dos paradas obligatorias, no hay mucho que gestionar y todos irán a tope. 1 ¡GRAN SALIDA DE ALONSO! ¡Se pone sexto! 1 ¡VERSTAPPEN POR DELANTE DE NORRIS! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Arrancan los monoplazas en la vuelta de formación! ¡Información de neumáticos! ¡Casi todos comienzan con neumático medio! Los 10 primeros optan por el color amarillo. Hulkenberg (blando), Albon (duro), Hamilton (blando) y Colapinto (duro) son las únicas excepciones. ¡15 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo al rojo vivo! ¡Los 3 primeros de la clasificación en las 3 primeras posiciones para buscar el liderato de Lando Norris! ¡Campeón o nos iremos a Abu Dabi con todo por decidir! ¡No quieran perdérselo! George Russell (Mercedes) ha finalizado cada una de las últimas 32 carreras en la Fórmula 1. Siendo la mejor racha actual en la competición (y su mejor racha personal), el británico puede igualar la quinta mejor racha histórica de Nick Heidfeld (China 2007 a Italia 2009) y Lewis Hamilton (Japón 2016 a Francia 2018). Max Verstappen tiene más que ganar que perder. Tras un fin de semana con un coche algo peleón, seguro que habrán tocado cosas para que sea más conducible. Lo dará todo en la salida. Como pasó en Mónaco, se ha dictaminado que haya dos paradas obligatorias para todos los pilotos. La estrategia a dos paradas puede hacer que haya algo de movimiento y de protagonismo en la táctica. Lando Norris saldrá desde la 2ª posición. El británico depende de sí mismo para ganar hoy el campeonato, pero para eso debe ganar la carrera sí o sí. Si no, dependerá de las posiciones de su compañero y de Max Verstappen. ¡MUNDIAL AL ROJO VIVO! ¡Piastri, desde la pole, buscará mantener sus posibilidades vivas de cara al último gran premio del año en Abu Dabi! Hay muchas posibilidades de que el poleman salga vencedor en Catar. Lando Norris (McLaren) ha subido al podio en 17 ocasiones en 2025. Solo un piloto subió al podio en más ocasiones en un año en la Fórmula 1: Max Verstappen en dos ocasiones (18 en 2021 y 21 en 2023). Max Verstappen (Red Bull) es el único piloto de la parrilla que ha subido al podio en cada uno de los ocho grandes premios disputados tras el parón de verano, comenzando en Países Bajos hasta Las Vegas. De las últimas 13 carreras disputadas en Oriente Medio, Max Verstappen (Red Bull) ha ganado en 8 de ellas, aunque Oscar Piastri (McLaren) ha ganado las únicas dos que se han disputado en 2025 hasta ahora (Baréin y Arabia Saudí). El Gran Premio de Catar se va a celebrar por cuarta vez en la Fórmula 1 tras las ediciones de 2021, 2023 y 2024. Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimas dos ediciones, y puede encadenar tres triunfos en un mismo Gran Premio por 10ª vez en la competición. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de fórmula 1! ¡CARRERA EN EL GRAN PREMIO DE CATAR!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sprint y de su narración! ¡Les esperamos en unas horas para la sesión de clasificación para la carrera del domingo! ¡Adiós! Final La emoción de la sprint estuvo en la qualy y en la salida. El resto fue mucha gestión y sin demasiado riesgo para nadie. Final ¡Nos despedimos de una sprint algo pausada! Esperemos que la FIA tome cartas en el asunto y aumente la zona de DRS, o los adelantamientos brillarán por su ausencia durante la carrera. Final El resto de la zona de puntos en la sprint queda formada por Tsunoda, Antonelli (ambos con 5 segundos de sanción por superar límites de pista), Alonso y Sainz. Final Verstappen vuelve a quedarse fuera del podio en una sprint y el neerlandés empieza a perder chispa en la que era de sus pruebas favoritas en la Fórmula 1. Final Lando Norris ha logrado su 10º podio en las sprints, un registro que solo había logrado Max Verstappen (18). 5º podio para Russell. Final Es la 3ª victoria al sprint para Oscar Piastri, y suma la 6ª para McLaren tras empatar a su actual compañero de escudería. Final ¡Victoria para Oscar Piastri! Recorta a 22 la diferencia con Norris, quien sí la aumenta con Verstappen en 1 punto. 19 ¡VICTORIA DE OSCAR PIASTRI! ¡Russell y Norris completan el podio! ¡Verstappen es cuarto! 18 Hacen lo mismo los dos Alpine, que entran al box. 18 Stroll está haciendo vueltas de preparación como estudio para la qualy de dentro de unas horas. 17 ¡Últimas 3 vueltas para el final! Todo el pescado parece vendido en esta sprint. Los de arriba, sobre todo los que pelean por el título, no arriesgan y aguantan el ritmo. 16 Alonso se salió levemente por la grava del circuito y podría haber dañado ligeramente su fondo plano. 15 Cinco vueltas para el final. Piastri va directo a la victoria mientras Norris recorta diferencias levemente con Russell. 14 ¡CINCO SEGUNDOS PARA TSUNODA! 13 ¡TSUNODA BAJO INVESTIGACIÓN! ¡Vuelve a salirse de la pista en la curva 10 y puede tener sanción! 13 ¡Antonelli pasa a Alonso y se pone sexto! El asturiano pierde 3 posiciones respecto a la salida. 12 Antonelli se pega a Alonso, que es la única pelea viva en la zona de puntos en estos momentos. 11 ¡Bandera blanca y negra para Tsunoda! Una salida de pista más y será sanción para el japonés. 10 Llegamos al ecuador de esta sprint, con las posiciones de puntos sin DRS posible y los neumáticos se estabilizan. Veremos si alguien aprieta en las próximas vueltas. 9 Parece que alguna pieza del coche de Sainz ha salido volando. 8 Las brechas de DRS se van acortando y los monoplazas se quedan fuera de la zona de adelantamiento. Es muy importante la qualy y la salida para un circuito que no favorece los cambios de posición. 7 ¡VERSTAPPEN FUERA DEL DRS! 7 Verstappen sufre para mantenerse cerca de un Norris que no le permite ni un ápice de hueco para pueda buscar el adelantamiento. 6 ¡Verstappen comienza a sufrir y roza la pérdida del DRS con Norris! 5 Verstappen vuelve a quejarse del rebote del coche. Ya tuvo ese problema ayer y puede ser negativo para el Red Bull. 4 Verstappen se pega a Norris con la esperanza de poder pasarle con DRS. 4 Piastri se mantiene en cabeza, pero con Russell fuera del DRS. Sin embargo, no se aleja demasiado. 3 Alonso pierde el DRS con Tsunoda y sufre con Antonelli. 3 Se activa el DRS. Comienzan las hostilidades en Catar. 2 Leclerc tampoco salió bien y perdió muchas posiciones. 2 Verstappen hace su mejor salida y se coloca 4º tras la primera vuelta y se acerca a Norris. Alonso se quedó atrás rápido. 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA SPRINT! La aplicación oficial de la F1 nos marca mucho neumático de compuesto duro, pero la realidad es que prácticamente todos los pilotos comenzarán con el compuesto medio. Tanto Stroll, Hamilton, Gasly y Colapinto saldrán desde el pit lane por romper las normas del parque cerrado. ¡Ya hay información de neumáticos! Disparidad de decisiones. La mitad sale con neumático duro y la otra mitad con medios, destacando a Piastri, Russell y Sainz en el top 10. Veremos si no se arrepienten en las últimas vueltas. ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera en Lusail! ¡No quieran perdérselo! ¡A punto de conocer al campeón de la temporada! ¡Armas en ristre! ¡Les esperamos! Piastri saldrá desde la pole por delante de Russell, que es su única defensa respecto a Norris en la tercera posición. Alonso, el invitado sorpresa de honor en la 4ª posición tras una gran qualy en el día de ayer. Sin duda, nos espera una sprint más que emocionante con el Mundial en juego. Verstappen tendrá que remar tras dañar el fondo plano durante la qualy de la sprint desde la 6ª posición. El poleman de la sprint ha ganado la carrera corta en 13 de las 23 ocasiones anteriores en la Fórmula 1, incluyendo en seis de las últimas 10 ocasiones. Sin embargo, de las tres poles a la sprint anteriores, Piastri sologanó una de ellas: precisamente la de Catar en 2023. Oscar Piastri ha conseguido la pole position de la sprint en dos de las últimas cuatro pruebas (Bélgica y hoy en Catar), tantas como en las 14 sprints en las que participó el australiano desde su llegada a la competición en 2023. Sin embargo, el piloto de Red Bull subió al podio solo en 3 de las últimas 7 carreras al sprint tras no fallar en ninguna de las 10 anteriores. Catar albergará la última prueba al sprint de la temporada 2025. Ningún piloto ha conseguido más victorias (13), más poles position (10), más podios (18) y más puntos (138) que Max Verstappen. ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos un fin de semana más de Fórmula 1! Todo listo en Catar para vivir la sprint del último finde de competición del año.