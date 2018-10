Motor «Antes no decía la edad que tenía pero ahora sí» Andrés Vilariño a punto de negociar una curva en plena subida. / A.V.F. Andrés Vilariño abandona a los 67 años la alta competición «profundamente agradecido» R. MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 08:35

Empezó con un Seat 850 y termina con el Norma M20F de más de 500 caballos de potencia con el que logró el triunfo en la Subida a Sa Cala en Ibiza el fin de semana pasado. Han pasado cincuenta años al volante y en ese medio siglo Andrés Vilariño (Donostia, 1951) ha logrado cinco campeonatos de Europa categoría FIA, más otros tantos títulos nacionales e innumerables victorias parciales. «Aquel 850 fue en mi primera carrera pero antes estuve de copiloto en un Seat Seiscientos. Fue en el Rally Vasco-Navarro que antes tenía etapas maratonianas. Empezaba en Bilbao y terminaba en el Monte Igeldo», recuerda. Vilariño es una computadora en cuanto a datos. No duda, como cuando maneja su barqueta a velocidades de vértigo. Y bromea. «En agosto pasado en Laredo la aguja del cuentakilómetros marcaba 270 kilómetros por hora», cuenta. Y por si acaso alguien no se lo cree, apunta. «Está la telemetría para comprobarlo», dice entre risas.

Recita casi de memoria todos las copas que engalanan su museo de trofeos. Un campeonato turístico español, un título de campeón del rally vasco-navarro y un cuarto puesto en las 24 horas de Le Mans en la categoría GT2. «Pero también tengo podiums con Ander en el campeonato de Europa de Resistencia, con un par de triunfos, varios podiums más y un campeonato de Euskadi de rallies», recalca.

50 años 50 son los que ha pasado compitiendo Andrés Vilariño por toda la geografía nacional e internacional.

Andrés Vilariño cuelga los guantes a los 67 años. «¿Cansado? No creas que mucho», asegura el donostiarra. «Antes no me gustaba nada decir los años que tenía pero es que ahora lo tengo que decir. Tengo 67, sigo corriendo y estando entre los mejores de España. Muchos pilotos tienen casi treinta menos que yo, así que estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho». En este medio siglo de competición hay una carrera prolífica en éxitos. Andrés es el patriarca de la familia Vilariño, conocido a lo largo y ancho, no solo del territorio.

Acumula cinco títulos FIA a nivel Europeo y cinco campeonatos de España de Montaña

Echa la vista atrás y solo quiere «agradecer a todo el mundo: seguidores, sponsors, aficionados y a los medios de comunicación porque me han apoyado en todo momento. No es un peloteo, ni mucho menos, solo puedo agradecerles el trato recibido durante todos estos años». Para Vilariño ha habido «tantos momentos, muchos de ellos magníficos y otros que han sido duros. Pero es que así es la vida. Hemos ido aprendiendo de los fallos e intentado mejorar».

El frío austríaco

El donostiarra ha sobresalido en una de las especialidades del motor más complejas: las subidas de montaña. Muchos caballos de potencia bajo el chasis en carreteras estrechas, con curvas peligrosas y que en muchos tramos «te juegas la vida». Andrés es campeón, piloto pero padre también. Así que preguntado sobre si tiene alguna curva, algún tramo, algún adelantamiento que le haya hecho tener pesadillas, responde sin titubeos. «Claro, el accidente de Ander». Y es que el mayor de la segunda generación de pilotos Vilariño, sufrió un percance muy grave en Austria que dejó «el coche totalmente destrozado» y que tuvo que ser evacuado con urgencia.

En el otro lado de la balanza la victoria de la que más orgulloso se siente fue en la misma carretera donde años después su hijo tuvo el brutal accidente. «Fue la primera victoria en el Europeo en Ransberg, Austria. Hacía mucho frío y no había como ahora calentadores de neumáticos. Antxon Muñoz era el mecánico y no se le ocurrió otra idea mejor que coger las cuatro ruedas, meterlas debajo de una lona, encender el generador de corriente y el tubo de escape lo metió bajo la lona para calentarlos». Obviamente ganaron la carrera y el mismísimo Mauro Nesti, «nos felicitó».

La familia unida

Retirado de los focos, del olor a combustible a goma quemada y sin que de la bandera a cuadros tenga más significado que recuerdos de batallas pretéritas, Andrés Vilariño se postula «a echar una mano a mis hijos, Ander y Ángela». Asesor, mentor, profesor... en suma, gurú de los próximos destinos de sus vástagos.

«Ander no necesita nada de mí» relata Andrés, «sino solo un apoyo que le puedo dar en tema de sponsorización y financiación porque este es un deporte complicado». A la hora de asesorar a su primogénito montado en el habitáculo del monoplaza, Andrés dice que «Ander desde el punto de vista de pilotaje y tema mental es un piloto mucho mejor preparado que yo». Aunque los tiempos cambian la que siempre lo ha tenido más complicado ha sido Ángela «y es la que más necesita esa ayuda. Ángela a día de hoy lo tiene más complicado y siempre le hemos apoyado y lo seguiremos haciendo».

Con todo, Ángela es campeona de Europa femenina de Montaña lo que suma doce títulos europeos para la familia Vilariño. Una palabra en la que Andrés repara. «Hay una gran diferencia con otros deportes. Esto no es un club. Esto es una familia. Aquí no hay presidente, ni asesores, ni directores deportivos, secretarios técnicos... Aquí hay una madre que es Mari Carmen, que es la fuente de todo y sin ella no se hubieran conseguido todos estos éxitos».

Andrés Vilariño, de 67 años, tras medio siglo compitiendo en toda clase de vehículos, modalidades y superficies ha decidido dar un paso a un lado. Ni un pique con sus hijos con coches iguales porque «ganaría Ander, imagino».