GP Camiones Antonio Albacete busca el subcampeonato de Europa en su casa del Jarama Antonio Alabacete posa delante del cartel del XXXIII Gran Premio de Camión de España. El piloto español quiere hacer buena su ventaja sobre Adam Lacko en el XXXIII Gran Premio de Camión de España, que se disputa este fin de semana en el circuito del Jarama JAVIER VARELA Madrid Martes, 1 octubre 2019, 13:49

Los gigantes de cuatro ruedas toman el Circuito Jarama-RACE este fin de semana con el subcampeonato de Europa en juego. El mítico trazado madrileño será el escenario del XXXIII Gran Premio de Camión de España, una apuesta que cumple ya 32 años y que ofrece un espectáculo impresionante y toda una experiencia para los amantes del motor. Si el Gran Premio Camión de España ya es de por si espectacular, contará en la pista y fuera de ella con un embajador de lujo, Antonio Albacete, toda una institución del mundo del camión, tres veces campeón de Europa (2005, 2006 y 2010).

El piloto español llega con el objetivo de conseguir el subcampeonato de Europa porque el título ya está en manos de Jochen Hahn, tras certificarlo en Le Mans. «Sería bonito conseguir el subcampeonato porque el año pasado quedamos terceros y conseguir en el Jarama el subcampeonato sería fantástico», señala Antonio Albacete. «Tenemos una lucha por Adam Lacko por el segundo puesto y ojalá que tengamos opciones de conseguir el subcampeonat0», añade el español que aventaja en tres puntos al piloto checo.

A su favor tendrá que la última prueba se disputa en el circuito del Jarama, un trazado que conoce como la palma de la mano. «Los circuitos los conocemos todos igual, aunque es verdad que aquí en casa estás con la afición y su apoyo te puede dar ese plus de ayuda», afirma Albacete. «Conocerse o no el circuito no es una ventaja porque los pilotos que estamos luchando por las primeras plazas nos conocemos todos los circuitos, pero es cierto que dependiendo del camión y de la manera de conducción puede haber trazados que se te den mejor o se adapten mejor a ti», añade.

Para Antonio siempre es una satisfacción correr en casa porque es un fin de semana «en el que se respira camión por los cuatro costados». «La afición se vuelca y lo van a pasar muy bien tanto con las carreras del Campeonato de España como con las de del Campeonato de Europa», señala. Y es que el piloto español es consciente de que «la gente no está acostumbrada a ver las prestaciones de los camiones y al verlos en directo les atrae y les engancha». Además, recuerda Albacete, que «estamos saliendo a pista constantemente». «Vienen a ver camiones y no se cansan de ver camiones. Están viendo carreras constantemente», matiza.

Por último, el XXXIII Gran Premio de Camión de España tendrá la posibilidad de que los aficionados visiten el paddock «para disfrutar de los camiones y vernos a los pilotos más de cerca». «No estamos tan cerrado como otras categorías y hace diferentes las carreras de camiones», finaliza.