Automovilismo Andrés Vilariño gana en Ibiza y se retira después de 50 temporadas Andrés Vilariño ha culminado una larguísima trayectoria. / MARÍN El piloto donostiarra deja la competición a los 67 años y se centrará en dirigir su escudería, en la que militan sus hijos Ander y Ángela DV SAN SEBASTIÁN. Lunes, 15 octubre 2018, 07:53

Andrés Vilariño sumó ayer en la Subida a Sa Cala en Ibiza la última victoria de su carrera. El piloto donostiarra dominó todas las mangas y , tras una temporada en la que ha logrado récords en distintas carreras y el top 5 en una cita del europeo, ha decidido colgar definitivamente los guantes y centrarse en la dirección de su escudería en la que compiten sus hijos Ángela y Ander.

El patriarca de los Vilariño se retira con 67 años de edad y 50 en competición, en los que ha logrado cuatro títulos europeos de montaña absolutos y un quinto título europeo de montaña en la categoría de sport prototipos, que sumados a sus cinco títulos estatales de montaña hacen de él el tercer piloto más laureado en la historia del europeo de montaña por detrás de Simone Faggioli (10 títulos) y Mauro Nesti (9).

A su extenso palmarés hay que sumar sus dos participaciones en las 24 Horas de Le Mans, una con Porsche en 1989 en la que una avería apartó al equipo de la carrera y otra con Ferrari en 1994, en la que terminó en 4ª posición en GTB. En los últimos años Andrés ha seguido compitiendo sin seguir un campeonato concreto pero logrando victorias en las subidas de montaña en las que sentía la motivación por participar.

«Estoy muy cansado»

Andrés Vilariño reconoció al final de la carrera que ya era el momento de dejarlo. «Creo que he estirado demasiado y ya estoy muy cansado, no quiero decir que abandono este mundo porque tenemos nuestro circuito y nuestra escudería y quiero apoyar a mis dos hijos en sus proyectos y dejando de correr poder acompañarles más. Quiero agradecer a todos los sponsors, instituciones, equipos, amigos y aficionados que me han apoyado y animado».