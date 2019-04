NASCAR Europea Ander Vilariño vence de nuevo en la Euro NASCAR de Valencia Ander Vilariño vence en Valencia, durante la segunda jornada de la NASCAR Europea DV Domingo, 14 abril 2019, 18:01

Ander Vilariño se ha impuesto de nuevo en Valencia en la segunda carrera de la NASCAR Europea, con el belga Stiennes Longin de en segunda posición y el holandés Loris Hezemans en tercera.

Esta es la 22ª victoria del piloto guipuzcoano en el campeonato, su 9ª victoria en el circuito de Valencia y la 6ª que consigue en este circuito de las 8 en las que ha participado en NASCAR.

El piloto del #48 de Racing Engineering ha hecho una carrera de menos a más, aventajando a sus rivales según iban avanzando las vueltas. Gracias a estas dos victorias lidera el campeonato con 96 puntos, 12 por delante de Bert Longin. Las próximas dos carreras de la NASCAR Europea serán en el circuito italiano de Franciacorta.

«Si me dicen antes de venir a Valencia que ibamos a ganar las dos carreras no me lo creo. Enhorabuena a mi equipo Racing Engineering, a pesar de su experiencia ganadora en otros campeonatos tiene mucho mérito llegar y poner un coche en pista capaz de ganar las dos primeras carreras del campeonato en poco más de un mes. No hay que engañarse, esto no va a ser fácil, las carreras han sido duras y los rivales son muy fuertes. Espero que podamos seguir en la pelea. Este circuito no sé qué tiene pero me encanta. Estoy muy contento de haber vuelto a la Euro NASCAR y agradecido a Alfonso de Orleans-Borbón por haber querido contar conmigo en su equipo para su debut en el campeonato», ha declarado el Vilariño.