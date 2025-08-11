Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El piloto español Álex Palou, celebra tras quedar en el tercer puesto durante el Gran Premio de Portland este domingo. EFE

Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar por cuarta vez

El español logra su tercer título consecutivo y se consolida como una leyenda del automovilismo estadounidense tras un año de dominio absoluto

Aitor Echevarría

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:21

Álex Palou ha vuelto a escribir su nombre en la historia del automovilisimo. El piloto catalán, integrante del equipo Chip Ganassi Racing, se coronó este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera deportiva. Lo hizo en el circuito de Portland, con un tercer puesto que le bastó para sentenciar un campeonato que dominó de principio a fin.

Palou suma así su tercer título consecutivo (2023, 2024 y 2025), que se añade al primero conseguido en 2021. Con apenas 28 años, ya forma parte del podio histórico de campeones de la categoría de monoplazas más prestigiosa de Estados Unidos, igualando las cuatro coronas de leyendas como Mario Andretti, Dario Franchitti o Sébastien Bourdais. Sólo tiene por delante a su compañero de equipo Scott Dixon, con seis títulos, y a A.J. Foyt, que ostenta el récord absoluto con siete.

Decidido antes de tiempo

La carrera en Portland comenzó con tensión, pero sin incidentes graves en la salida. Palou, que partía con neumáticos duros, ganó una posición en los primeros metros, colocándose cuarto, justo detrás de Pato O'Ward, su único rival por el título. El mexicano necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones.

En la vuelta 25, un fallo electrónico en el cambio del Arrow McLaren de O'Ward arruinó su carrera. Perdió nueve vueltas en boxes y, con ellas, cualquier posibilidad matemática de luchar por el campeonato. La suerte estaba echada, y el título ya era de Palou, aunque quedaran dos pruebas por disputarse.

