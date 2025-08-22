Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente 11 kilómetros de retenciones en la frontera de Biriatou dirección Baiona
Mikel Landa acompañó la publicación con una foto vestido con una camiseta retro de la Juventus.

El reproche de Mikel Landa a una conocida aerolínea antes de La Vuelta a España: «¿La recojo yo antes de la etapa 5 o llegará a tiempo?»

El ciclista vasco del Soudal Quick-Step se encuentra en Turín para la etapa inicial de ronda ciclista

A. Q.

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:14

Mikel Landa vive un inicio agitado antes de La Vuelta a España. Y es que a pocas horas del arranque oficial en Turín, el corredor de Soudal Quick-Step ha sufrido un imprevisto con su equipaje: su maleta se encuentra en paradero desconocido. Por ello, el ciclista vasco ha querido hacer una 'denuncia' con mucho humor en su perfil de X.

«¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?», preguntó a Vueling, la compañía responsable del transporte de la maleta. En la publicación se le ve vestido con una camiseta retro de la Juventus, un 'souvenir' de la ciudad que viste hasta que llegue el resto del equipaje.

La compañía ha contestado a Landa ofreciendo su ayuda para gestionar el inconveniente. Y como menciona algún comentario en su 'post', mejor perder maletas que etapas. El 'landismo' está de vuelta.

