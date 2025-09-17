Zumaia recibe a Janire González-Etxabarri

Sara Utrera Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

La zumaiarra Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona del mundo de surf en El Salvador. La joven surfista se impuso en la final del domingo a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez, para llevarse la victoria y redondear una temporada espectacular.

Organizado por ZISKE Zumaiako Itzurun Surf Elkartea, ayer le rindieron un merecido homenaje en su pueblo. Janire fue recibida entre aplausos y tablas de surf por sus vecinos, amigos y compañeros de olas en la cofradía. Ahí, en la plazoleta, le ofrecieron un aurresku y le hicieron entrega de un ramo de flores. Después subió al balcón, donde agradeció emocionada a las y los asistentes por su apoyo y recibió un obsequio por parte del alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, en nombre del Ayuntamiento.

No fue una sorpresa, ya que había visto el anuncio de su bienvenida por redes sociales. Sin embargo, Janire no podía quitar la sonrisa de la cara. «Ha venido más gente de lo que me esperaba. Soy una persona un poco introvertida y estar entre tanta gente me pone un poco nerviosa. Pero estoy muy feliz y agradecida por este recibimiento, y por ver a tantas personas aquí reunidas para darme la enhorabuena. Me he sentido muy arropada y querida por mi pueblo», expresó la campeona del mundo.

La surfista zumaiarra de tan solo 20 años estuvo arropada por su familia, compañeros de ZISKE y amigos y amigas; entre esas personas se encontraba su hermana Anette, una surfista excepcional con la que comparte logros y experiencias y que, además, también ha demostrado su gran nivel en los ISA World Surfing Games que se han disputado en El Salvador. «Ha sido muy bonito vivir esto con ella. El momento de la celebración fue muy especial, uno de los más bonitos que hemos vivido juntas. Ambas nos hemos quedado muy tranquilas y orgullosas con el campeonato que hemos realizado», admitió.

La zumaiarra expresó que está muy orgullosa del trabajo realizado por todo el equipo en El Salvador, y agradecida con cada una de las personas que estuvieron a su lado. «Ahora mismo estoy viviendo un sueño. Parece que esto no es real, que estoy dormida, soñando, y que mañana me voy a despertar».

Tras terminar el acto de bienvenida, la campeona bajó a la plazoleta de la cofradía para vestir su medalla y posar con sus amigos y compañeros de ZISKE para inmortalizar el momento.

Gran palmarés

Janire González-Etxabarri ha sido una habitual en los podios en las categorías inferiores, ha sido tres veces campeona de Europa júnior (2020, 2021 y 2022), y ha competido de forma continuada en las Challenger Series tanto en 2024 como en 2025. En el circuito de las Qualifying Series acumula este año tres segundos puestos (Taghazout Bay, Lacanau Pro, Broadmasters Open) y un quinto puesto (Ballito Open) y un séptimo (ABANCA Pantin Classic). En 2024 disputó su primer Mundial ISA absoluto, terminando en el puesto 15, y consiguiendo el billete para disputar sus primeros Juegos Olímpicos. En los Juegos de París, disputados en Tahiti, concluyó en el puesto 17. Ahora ha incluido un nuevo hito a su palmarés, su sueño: ser Campeona del Mundo.

Su próximos retos serán reclasificarse a los Challengers y luchar para poder clasificarse al WCT.