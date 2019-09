Herri Kirolak Zaldua se reivindica en el pentatlón Zaldua, con las txingas de 50 kilogramos cada una. / Eli Aizpuru Se impone por segundo año seguido por delante de Otaegi y Arria V en la plaza de Azpeitia IÑIGO GOÑI Lunes, 23 septiembre 2019, 08:25

Xabier Zaldua 'Gurrutxazpi' se impuso por segundo año consecutivo en el pentatlón vasco, el sábado por la noche, ante una plaza de toros de Azpeitia repleta con más de 2.000 espectadores. En dos años se ha convertido en el campeonato que más expectación genera. Ha calado en la gente una disciplina que no tuvo apenas éxito en los años 80 y 90 cuando los campeones rozaban y bajaban de los 30 minutos y cuando rondan los 40 minutos es cuando ha enganchado al público.

La disciplina se recuperó hace dos años desde que se disputara la última vez en 1990 y Zaldua repitió la txapela con un tiempo de 38 minutos y 30 segundos. Lo hizo con todo merecimiento imponiéndose en tres de las cinco disciplinas. La victoria llegó con remontada en los últimos tres kilómetros de carrera a pie donde remontó los 58 segundo de desventaja que tenía Otaegi.

De esa forma como el mismo declaró al final se reivindicó con la victoria. «El año pasado hubo comentarios de que gané porque faltaba gente y que si no había un verdadero rival. Este año no faltaba nadie y he vuelto a ganar». Y no le faltaba razón. Es el más completo y el que mejor recupera esfuerzos que es de lo que se trata en pentatlón. Fuerza y recuperación, si además eres un buen aizkolari tienes mucho camino recorrido, algo que Zaldua cumple a rajatabla y de sobra.

Precisamente Otaegi acabó segundo a 31 segundos del campeón de Zumarraga y aventajó en 53 segundos a Xabier Orbegozo 'Arria V' que hizo un tiempo de 39:54. Fueron los tres únicos pentatletas que bajaron de los 40 minutos. Eso sí, el ganador se quedó a dos minutos y cuatro segundos de su marca del año pasado. La madera en el trabajo de aizkora era exigente y a pesar de disputarse cerca de la medianoche, el bochorno y el viento sur afectó a los deportistas.

Mugertza, espectacular

El trabajo que tenían que realizar era de levantar 25 veces la bola de 100 kilos, hacer dos plazas de 22 metros cada una tirando de una piedra de 400 kilos (gizaproba), cortar tres troncos kanaerdikos, hacer seis plazas con las txingas de 50 kilos cada una y correr tres kilómetros sobre el ruedo de 100 metros.

Los primeros en saltar fueron Joxean Olaskoaga 'Aizperro', el único que no es aizkola; Aratz Mugertza, el más liviano de todos con 73 kilos, y Luis Txapartegi, el más veterano de todos con 49 años y subcampeón de la pasada edición con un tiempo de 40 minutos y 33 segundos.

Esta vez el de Aizarna no pudo igualar ni el puesto, ni el tiempo, pero hizo un gran trabajo. Con la piedra se quedó a tres segundos de Otaegi y pudo terminar cuarto.

Mugertza mejoró una barbaridad respecto al año pasado. En 2018 acabó tercero y aunque esta vez fue quinto realizó un tiempo de 43 minutos y tres segundos mejorando en más de seis minutos. El valor de su trabajo es posible que sea el más alto de todos, incluso por encima del ganado. Utilizando un símil de combate, libra por libra fue el más destacado.

Aizperro cerró la tabla con 45:28. Tuvo un buen estreno; bien con la piedra, muy bien en giza proba, defendiéndose con la aizkora, sufriendo con las txingas y al ritmo de los Arria, Txapartegi y Otaegi corriendo.

Los tres favoritos salieron en la segunda tanda y transcurrió más o menos como se esperaba. Otaegi fue el mejor con la piedra, pero quizás no con la comodidad esperada. Zaldua, a su ritmo, y Arria sufriendo en las últimas alzadas. En giza proba Zaldua, el mejor, se acercó a Otaegi a 34 segundos y Arria no lograba recortar apenas tiempo con el primer puesto.

En la especialidad de los tres fue Arria quien marcó el mejor registro, pero seguía a más de un minuto de Otaegi, y Zaldua llegaba a sus dos mejores pruebas a un minuto del liderato. Con las txingas era de nuevo el de Zumarraga el más rápido y empezó a correr a 58 segundos, mientras Arria no le adelantaba y cedía 18 segundos del segundo puesto.

En la carrera a pie se vio claro el puesto de unos y otros. Zaldua más ágil y fresco decantó por completo el pentatlón a su favor. Para los 1.500 metros había pasado al de Zizurkil y Arria V, muy cansado, estaba lejos de como suele correr cuando el trabajo es de aizkora y correr. Las pruebas de piedras le pasaron factura.

El título volvía a Zumarraga y Zaldua demostraba que es el mejor pentatleta Muy pocas veces se ve un ambiente de ese tipo y todos valoraron a experiencia a pesar de la dureza de la prueba. El récord de Olasagasti, 27:20 es intocable.