PROTAGONISTA Xabier Zaldua (Ganador): «Hacía tiempo que no me sentía tan bien en la plaza» Lunes, 1 octubre 2018, 07:30

Xabier Zaldua estaba más que contento cuando recibió la txapela a manos de Arria II, al que acompañaron también Olasagasti y Arrospide. «Hacía tiempo que no me sentía tan bien sobre la plaza. He cogido un buen ritmo y lo he mantenido hasta el final. Estoy realmente satisfecho de lo logrado». Zaldua ha sido junto a Arria V el impulsor de recuperar el pentatlón: «Mi mujer me decía que tenía que hacerlo y le dedico a ella la victoria. Tenía una ilusión especial de que lo hiciera».

La afición se volcó y llenó la plaza. Zaldua cree que los herri kirolak «necesitan un cambio de este tipo. El aficionado, la gente quiere cosas diferentes. La gente joven quiere cosas nuevas y ya se vio su respuesta. Ver la plaza con tanta gente es significativo y satisfactorio».

En la plaza de toros de Azpeitia no faltó absolutamente nadie del mundillo y también estaba el aizkolari Joseba Otaegi, que fue con la idea de desafiar al ganador a esta misma prueba en enero. Ante las cámaras de ETB1 aseguró que tiene ganas de hacer este trabajo y que estaba pensando en retar al ganador. Ahora está preparando la final del Campeonato de Euskadi de aizkolaris y no son buenas fechas para prepararlo en este momento. Zaldua aseguró tras la competición que solo quería disfrutar de la txapela.