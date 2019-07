Patines En los World Roller Games de Barcelona no se frena, se esquiva José Manuel Gómez se entrena en Sagüés antes de partir hacia Barcelona. / ARIZMENDI El errenteriarra José Manuel Gómez participa hoy en el maratón de la Diagonal, dentro del Mundial de todas las disciplinas | BEGOÑA DEL TESO SAN SEBASTÍAN. Domingo, 14 julio 2019, 08:27

Concluyen hoy en Barcelona los World Roller Games (WRG), los Mundiales de los roller sports, los deportes que se practican sobre patines. Alpino. Artístico. Descenso. Hockey Línea. Hockey patines. Inline Freestyle. Roller Derby. Roller Freestyle. Scooter. Freestyle. Velocidad. Alemania reina en alpino. Colombia en velocidad. Estados Unidos y la República Checa afilan las hojas de sus patines en hockey línea. España y Portugal, a cara de perro en las semifinales de hockey patines. En Jump -salto de altura-, el francés Florian Petitcollin ha revalidado su título mientras que en mujeres la senegalesa Awa Balde ha establecido un nuevo e inesperado récord mundial con un salto de 1.30 metros. En Slide -derrapes- el tailandés Senarat ha logrado el oro. En la disciplina de Roller Derby, donde las chicas son tan guerreras, España, USA y Australia se juegan honor y gloria.

Este año, los WRG se han abierto en algunas modalidades a los deportistas master. Que son multitud y están sobradamente preparados. En velocidad, los Mundiales de Roller 2019 han aceptado la categoría Master 40,50 y 60. Siempre y cuando se presenten buenas credenciales. Y el errenteriarra José Manuel Gómez las tiene. En la quinta prueba de la Copa de España, en un recorrido albaceteño llano y rápido, logró un crono de 1h09:50. Hablamos de la modalidad de 42 kilómetros. Porque en patinaje de velocidad hay pista, circuito y ruta. Más maratón. Se ha desplazado a Barcelona como miembro de un club poderoso, el Donosti Roller, pero en la Copa de España compite con el Osca Rollers Huesca. Tiene un objetivo para hoy en la Diagonal rebajar esos 9:50. Hasta la hora, si posible. Todo en ocho vueltas y con un giro de 180 grados.

Hay otros motivos por los que José Manuel Gómez y los demás rollers con marca presentaron sus credenciales a Barcelona 2019. No todos los días se comparte línea de salida con los más grandes del patinaje de velocidad en ruta maratoniana. Uno de los grandes es Bart Swings, que está haciendo historia en la Ciudad Condal. Medallista olímpico en hielo, atesora ya dos oros en patinaje de velocidad y suma quince títulos mundiales.

Rivales de entidad

Estar en la línea de salida con el gasteiztarra Patxi Peula, campeón de Europa, con el colombiano Cujavante, con Felix Rijhnen, vencedor en el Mundial de Maratón 2018, con Joseba Fernández ya significa mucho. Pero sus objetivos son distintos. Los más grandes van a por el podio y la medalla. Su carrera será muy táctica, de estrategia. Los demás irán a rebajar marca, a mejorar tiempos. Entre los primeros no hay compañeros. Entre el resto, muchas veces el grupo manda, ayuda y protege.

El cursillo de la WADA

Para ser admitido en esa línea de salida José Manuel García, que no olvida la pujanza del patinaje de velocidad vasco con clubes como el Itsas Mendi o el Pilar Maristas de Vitoria y campeones como Julián de Frutos, no solo tuvo que presentar su medalla de campeón de España M40 popular, sino que hubo de seguir un cursillo on line de la World Anti-Doping Agency (WADA), la agencia mundial contra el dopaje, en el que se habló, naturalmente, de sustancias prohibidas y se dio a conocer la posible presencia a cualquier hora y en cualquier lugar de los 'vampiros' que toman muestras de sangre.

Equilibrio. Posición correcta del cuerpo para poder empujar bien. Técnica primorosa. Son cuestiones básicas para poder competir y soñar con tiempos mejores en este deporte donde la ayuda de buenos maestros es también fundamental. El errenteriarra, que en invierno entrena en Astigarraga pero cuyo habitat natural es la pista donostiarra de Sagüés, los tiene. El gran marchador Mikel Odriozola, Beñat Azurmendi, del Irristaka de Tolosa, y Nicolás Alonso, un gran 'lector' de las carreras.

Bien entrenado -en las últimas jornadas se ha limitado a realizar descanso activo- y con un buen material -tres ruedas de 125 milímetros botines de fibra de carbono y cuero- José Manuel Gómez compite hoy en la Diagonal barcelonesa. En patinaje en ruta no se frena, se esquiva. De ahí que carreras como la de Puente La Reina, con cuatro puertos de subida y bajada, sean pura pasión para los fuertes.