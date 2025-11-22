La visita del potente Majadahonda, una «prueba de fuego» para el Txuri

El Txuri Urdin recibe hoy (21.00 horas) al potente Majadahonda en un partido de altos vuelos entre dos de los mejores equipos de ... la Liga. El conjunto donostiarra es líder, pero el madrileño tiene dos jornadas pendientes, por lo que se trata de un duelo en lo más alto. Es una excelente oportunidad para acercarse al Palacio del Hielo, ya que el próximo partido del Txuri como local no se disputará hasta el 20 de diciembre.

«Es una prueba de fuego», reconoce Tito Marcelino, entrenador del Txuri. «Vamos bien, pero con partidos de más. En todo caso, mejor de lo esperado salvo dos partidos malos al principio ante Puigcerdá y Barcelona. La visita del Majadahonda es una prueba de fuego. Solo han sufrido una derrota y con los dos partidos que les faltan podrían ser líderes». El Txuri es primero en la tabla, con 18 puntos, por delante del Jaca (14 y un partido menos) y el Majadahonda (13 y dos menos).

Duda en la portería

El Txuri solo cuenta con la duda de su portero finlandés, Verneri Virtanen, con un problema de aductores. Fue baja en la jornada pasada en Logroño, donde destacó la actuación del meta suplente, Ander Pascual, que habitualmente no juega y dio un buen nivel en la victoria por 2-6. Si se recupera, el finlandés volverá a la portería.

El equipo femenino visita mañana (14.00 horas) a las alavesas del Tartalo. Buscan su cuarta victoria en la Liga.