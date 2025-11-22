Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de un partido del Txuri en Donostia. DV
Hockey hielo

La visita del potente Majadahonda, una «prueba de fuego» para el Txuri

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El Txuri Urdin recibe hoy (21.00 horas) al potente Majadahonda en un partido de altos vuelos entre dos de los mejores equipos de ... la Liga. El conjunto donostiarra es líder, pero el madrileño tiene dos jornadas pendientes, por lo que se trata de un duelo en lo más alto. Es una excelente oportunidad para acercarse al Palacio del Hielo, ya que el próximo partido del Txuri como local no se disputará hasta el 20 de diciembre.

