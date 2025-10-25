Victoria clara del Txuri Urdin sobre el Jaca (5-1) y se sitúa tercero
DV
Sábado, 25 de octubre 2025, 19:01
El equipo femenino del Txuri Urdin se impuso con claridad al Jaca por 5-1 en el Palacio del Hielo de Donostia reafirmando su buen ... juego. Las donostiarras dominaron el partido de principio a fin, mostrando un juego sólido y eficaz. Este triunfo, que les vale para ser terceras, refuerza sus aspiraciones a estar lo más cerca de la cabeza. El próximo partido será el 22 de noviembre frente al CH Tartalo.
A las 21.00 turno para el equipo masculino, también ante el Jaca, en el Palacio del Hielo de Donostia. Los de Tito Marcelino buscan una victoria ante el líder de la categoría.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión