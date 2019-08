Herri kirolak Vicente y Larrañaga, al asalto de Atutxa en la Urrezko Kopa Iker Vicente felicita a Aitzol Atutxa por su victoria en la última edición de la Urrezko Kopa en la Plaza de la Trinidad. / ARIZMENDI El de Dima busca mañana en la Trinidad (19.30) su quinta Copa con más dudas que otros años y varios rivales al alza IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 agosto 2019, 07:54

La Urrezko Kopa de aizkolaris se disputará mañana, a partir de las 19.30 horas, en la Plaza de la Trinidad de San Sebastián. Los cinco mejores aizkolaris del Campeonato de Euskal Herria suelen participar en este torneo. La nómina de participantes es espectacular, liderados por el campeón de Euskal Herria Ai-tzol Atutxa, y acompañados por Iker Vicente, Mikel Larrañaga, Iñaki Azurmendi y Eneko Otaño. La única novedad respecto al año pasado es la incorporación de Otaño en lugar de un Joseba Otaegi, habitual en los últimos años, pero que esta vez no competirá en la Trinidad.

Aitzol Atutxa defenderá su título ante el empuje de Larrañaga y, sobre todo, Vicente, que llega con fuerza para poder ganar su primera Copa de Oro. El año pasado compartieron favoritismo y luego en la plaza el campeón de Dima demostró que todavía estaba un peldaño por encima logrando su cuarto triunfo en La Trinidad. De menos a más hizo claudicar a todos los demás aizkolaris. Este año Atutxa se lo está tomando con más calma y sus resultados hasta la fecha, desde que se proclamara campeón de Euskadi en otoño de 2018, no están siendo tan brillantes. Si nos atenemos a 2019, Iker Vicente e incluso Mikel Larrañaga generan menos dudas.

Campeón Marca 2018 Aitzol Atutxa (31 51) 2017 Aitzol Atutxa (31 01) 2016 Aitzol Atutxa (34 04) 2015 Aitzol Atutxa (32 07) 2014 Floren Nazabal (31 01) 2013 Floren Nazabal (30 57) 2012 Floren Nazabal (32 17) 2011 Floren Nazabal (30 51) 2010 Juan José López Azpilikueta (32 07) 2009 Floren Nazabal (34 10) 2008 Floren Nazabal (30 31) 2007 Joxemari Olasagasti (31 34) 2006 Floren Nazabal (31 47) 2005 Floren Nazabal (38 52) 2004 Floren Nazabal (35 28) 2003 Peñagarikano (37 01) 2002 Donato Larretxea (29 03) 2001 Peñagarikano (27 34) 2000 Peñagarikano (29 04) 1999 Joxemari Olasagasti (27 39) 1998 Antonio Senosiain (30 00) 1997 Donato Larretxea (29 22) 1996 Anjel Arrospide (29 11) 1995 Donato Larretxea (27 17) 1994 Anjel Arrospide (28 34) 1993 Anjel Arrospide (27 53) 1992 Anjel Arrospide (27 39) 1991 Anjel Arrospide (28 20) 1990 Joxemari Olasagasti (31 41) 1989 Donato Larretxea (35 09) 1988 Miel Mindegia (33 42) 1987 Miel Mindegia (37 21)

Verano de sorpresas

Habrá que estar atentos a la evolución de los aizkolaris, ya que este verano ha habido sorpresas relativas de diferente índole y los mismos Vicente y Larrañaga han sufrido derrotas inesperadas ante Julen Alberdi 'Txikia IV' que no está presente en esta competición, al igual que no lo estará Ugaitz Mugertza. Dos aizkolaris que podrían incluso disputar la victoria a cualquiera.

El sábado Vicente se impuso en el Memorial Ramón Latasa, por parejas, junto a su primo Rubén Saralegi. Pero el trabajo a realizar en la Plaza de la Trinidad es individual y son catorce kanaerdikos los que hay que cortar. Se espera una lucha cerrada entre los dos máximos favoritos, aunque no hay que perder de vista que Atutxa ha ganado la Urrezko Kopa en las últimas cuatro ediciones y Vicente no conoce la victoria. Las victorias en los grandes escenarios es lo que pone al campeón vizcaíno en la terna de favoritos.

La Plaza de la Trinidad ha vivido alguna que otra sorpresa mayúscula, como la que López Azpilikueta dio en 2010, por lo que no hay que descartar a nadie y menos viendo el cartel. Eneko Otaño se estrenará en esta competición e Iñaki Azurmendi tratará de acercarse a una victoria que no ha conseguido jamás en Donostia. Es la única txapela o Copa que le falta, quizás debido a que los kanaerdikos no han sido los troncos más adecuados a sus características. El de Arriaran se ha amoldado mejor a troncos más grandes.

Será la tercera participación de Vicente y siempre ha dado un paso adelante. El siguiente sería la victoria. Sin duda será la Urrezko Kopa más abierta de los últimos años, ya que los favoritos no se han mostrado infalibles y su condición física es más desconocida que otros años. Si le unimos a un Larrañaga que ha ido a más la victoria debería ser cosa de tres, aunque luego alguno pueda marcas diferencias.

Los aizkolaris deberán cortar catorce kanaerdikos, que es el trabajo que se viene realizando desde casi sus primeras ediciones. El ganador recibe una copa de oro y un premio en metálico que incrementa si se bate el récord. Una marca de 27:17 que posee Donato Larretxea desde 1995 y que se antoja muy complicado de igualar. Floren Nazabal fue el absoluto dominador durante años. Tiene el récord de victorias con nueve.