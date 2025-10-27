Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yaman «El Diamante», luchador profesional de la MMA, posa durante el pesaje previo a un combate. WOW FC
A la contra

«Me veo siendo campeón mundial de la UFC»

Yaman 'El Diamante', luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), se prepara para volver al octógono después de sufrir el revés de una lesión de rodilla que le apartó más de un año del ring

Nerea Pérez Ocaña

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Tiene 23 años y la determinación de un veterano. Yaman 'El Diamante' ha aprendido que las derrotas también enseñan, y que la verdadera victoria está ... en no rendirse. Con una mentalidad férrea y una ambición inquebrantable, se prepara para volver al octágono con un objetivo que no esconde: ser campeón mundial de la UFC.

