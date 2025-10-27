«Me veo siendo campeón mundial de la UFC»

Tiene 23 años y la determinación de un veterano. Yaman 'El Diamante' ha aprendido que las derrotas también enseñan, y que la verdadera victoria está ... en no rendirse. Con una mentalidad férrea y una ambición inquebrantable, se prepara para volver al octágono con un objetivo que no esconde: ser campeón mundial de la UFC.

– Viene de su último combate en Madrid, que no terminó en victoria, ¿como lo vivió?

– Vengo de disputar el cinturón, el título de los 61 kg de WOW FC, y aunque el resultado no fue el que esperábamos ni el que visualizaba, no lo he vivido como un fracaso. Para mí, perder no es sinónimo de derrota, porque con el tiempo todo se transforma en aprendizaje. El conocimiento que he adquirido ha sido enorme, y lo he implementado con mi equipo tanto en el entrenamiento físico como en el trabajo mental y espiritual. Mirándolo en retrospectiva, aquella noche fue, en realidad, una victoria. Lo que aprendí después de esa pelea me ha aportado mucho más de lo que me habría dado ganar el título.

– ¿Cuál fue su primer contacto con las artes marciales mixtas?

– Siendo sincero, no recuerdo un momento exacto. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado al mundo del combate, siempre me ha atraído de una forma natural. A los catorce años comencé a practicar MMA, y ese fue el verdadero punto de partida. Siempre he practicado muchos deportes, pero el combate despertaba en mí algo diferente. Con quince años disputé mis primeras competiciones, y desde entonces no he parado.

– ¿Ha tenido algún impedimento que le haya dificultado avanzar en su carrera deportiva?

– El único obstáculo que he tenido fue una lesión de rodilla que me mantuvo fuera del deporte durante un año. Pasé por una cirugía y una rehabilitación muy rigurosa. Sin embargo, ni siquiera eso lo considero un verdadero impedimento, porque creo que el mayor reto somos nosotros mismos. No creo que existan obstáculos que puedan detenerme. Considero que tengo una mente fuerte, trabajo constantemente, y aunque mi mayor rival a veces sea yo mismo, lucho cada día contra la procrastinación para mantener la disciplina y seguir construyendo mi sueño.

– ¿Cómo es su día a día entre entrenamientos, descanso y vida personal?

– Mi día a día puede parecer monótono, pero como el de cualquier persona que tiene un objetivo como proyecto de vida. Todos debe cumplir con ciertos hábitos y mantener la disciplina para alcanzar nuestras metas. Cuando tu sueño es algo que disfrutas tanto, cada día se convierte en una nueva oportunidad para avanzar, aprender y mejorar, incluso cuando el proceso resulta frustrante. Cada jornada es una lucha constante para construir la imagen que uno mismo quiere llegar a ser algún día. Al mismo tiempo, es fundamental aprovechar los momentos de descanso. Me dedico al MMA al cien por cien, así que mis tiempos libres los utilizo de la mejor manera posible, disfrutándolos con mis seres queridos.

–¿Piensa que este deporte sigue estando estigmatizado o mal entendido por parte del público?

– Totalmente. Pero también siento que es algo inevitable, porque no se puede agradar a todo el mundo. Aunque en el MMA las críticas suelen ser más contundentes, lo entiendo, no todo el mundo está preparado para ver un combate que puede llegar a ser sangriento o de alta intensidad. Aun así, como luchador, me encanta tener a todo tipo de espectadores. Siempre habrá gente que lo ame y gente que lo critique, pero lo importante es mantenerse fiel al deporte y a quienes lo valoran. Todo el que se acerque con respeto y curiosidad, es bienvenido aquí.

– ¿Cómo se ve de aquí a cinco años, tanto dentro como fuera del octágono?

– Siempre doy la misma respuesta. Llevo nueve años practicando este deporte, desde los dieciocho lo hago al cien por cien y desde los veintiuno soy profesional. En ese momento empecé siendo el luchador profesional más joven del país, y hoy, con veintitrés, he conseguido más nivel y he logrado más cosas que muchos peleadores con más experiencia. Dentro de cinco años me veo, sin duda, como campeón mundial de la UFC y cumpliendo todos los sueños que tengo desde niño.