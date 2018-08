Harri-jasotzea Urra, sexto campeón de la Igeldoko Harria Urra, con Izeta II al costado, durante su trabajo ayer con la Igeldoko Harria. / SARA SANTOS El zarauztarra se impone con catorce alzadas y dos de ventaja sobre Kortaberri, segundo IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 12 agosto 2018, 09:04

Mikel Lopetegi 'Urra' es el sexto campeón de la Igeldoko Harria tras dar catorce alzadas a la piedra irregular de 134 kilos. Con esa gran marca, el zarauztarra se confirma como un harrijasotzaile de talla extraordinaria, más si tenemos en cuenta que pesó 91 kilos. Su clase y su calidad eran de sobra conocidas. Lleva tres o cuatro años a un nivel excelso, pero la victoria de ayer resulta «especial», como el propio protagonista reconocía al final de la competición.

La Plaza de la Trinidad y esta competición significan algo diferente. Gustan mucho. «El ambiente es especial», asegura Urra. Su objetivo era la victoria y la idea firmar entre trece y catorce alzadas. «Al empezar no pensaba que daría catorce, pero el cuerpo me ha respondido e iba hacia arriba. Me he sentido muy bien al final y estoy muy a gusto con el trabajo realizado y con la victoria».

Urra salió a la plaza en tercera posición y puso el listón inalcanzable para el resto. El año pasado Jokin Eizmendi ganó con quince alzadas y dar catorce era sinónimo de victoria. Para superarle hacían falta quince, catorce en el caso de Urtzi Telleria, el menos pesado de los ocho harrijasotzailes. Ayudado en el cronómetro por Izeta II, el ritmo de Urra fue constante. No falló ningún intento, ni le temblaron las piernas en instante alguno.

El ganador tiene 21 años, pesa 91 kilos y se prepara a las órdenes de Izeta II CLASIFICACIÓN

Julen Díaz y Josu Urbieta habían competido antes. Díaz se estrenaba y firmó tres alzadas. Urbieta igualó las siete de la pasada edición, aunque se le escapó una y tuvo la octava a su alcance. Después llegó Urra y dejó boquiabierto a más de uno.

El siguiente en saltar al ruedo era Imanol Illarramendi 'Kortaberri', que presentaba un mejor registro de once y era candidato a la victoria. Su ritmo fue bueno, pero insuficiente para llegar a catorce. Estuvo seguro y se exprimió al máximo, tanto que tras dar la undécima alzada se detuvo a falta de veinte segundos. Su cabeza le decía que no podía, pero Joseba Ostolaza le insistió para que siguiera. Alcanzó la duodécima alzada en el último segundo. Le valió la segunda plaza en solitario.

Cada vez mejor preparados

Los harrijasotzailes están cada vez mejor preparados. Lo demostró Gorka Etxeberria. El de Orio era el quinto en la lista y su objetivo, superar las siete del año pasado. No solo dio siete, sino que llegó a la novena, en una secuencia segurísima y sin fallar un solo gesto. Estuvo muy bien. Al final, ocupó la sexta plaza tras un gran trabajo.

Urtzi Telleria era el participante con mejor registro, con trece. Sin embargo, su estado de forma era una incógnita. Ha estado casi dos años alejado de las competiciones y sus apariciones han sido esporádicas. Nada más comenzar se vio que las catorce eran inalcanzables para él, incluso las trece. Gracias a la experiencia, hizo valer su calidad y llegó a diez. Terminó cuarto. Quinto se clasificó Xabier Peñagarikano 'Erruzta'. Rebasó las nueve del año pasado con diez. Además, dio otra más, la quinta, pero nula. Por lo tanto, las once estaban a su alcance.

Cerró la tarde Xabier Aranburu 'Guzta', a la postre tercero. Acompañado y dirigido por los Goenatxo, estuvo muy sólido. Sufrió en la décima alzada, pero dio una más, once, para acabar con una buena marca de once y subir al tercer cajón del podio.