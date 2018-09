Natación Zanbulla propone un último baño veraniego y por equipos Mikel Sarriegi (Adegi), Ager Lasurtegi (DV), Joxe Murua (Laboral Kutxa) y Amaia Isasti (Arazi) durante la presentación de 'Zanbulla' este miércoles en la discoteca GU. / SARA SANTOS El próximo domingo 16 'Zanbulla' celebra su sexta edición, se abre a todos los públicos y lo único necesario es formar un grupo de tres personas JON ASTRAIN Miércoles, 5 septiembre 2018, 21:48

Da igual que sea a mediados de septiembre. Por cierto, fechas en las que según los entendidos son los baños con más solera de la temporada estival en la bahía donostiarra. El último chapuzón del verano (para algunos) promete. Y mucho.

La cita será el domingo 16 y están invitados todos aquellos que quieran zambullirse en las aguas de La Concha y que quieran realizar una competición en equipo. Este miércoles se presentó, con el marco incomparable de fondo, la que va a ser la sexta edición de 'Zanbulla', que en esta ocasión va más allá de una prueba para empresas. El único condicionante para participar es formar un grupo de tres nadadores que tendrán que completar la prueba y llegar juntos a meta para que su tiempo sea válido. Un precioso desafío. Camaradería, salitre y alguna que otra ola. Esperemos que no de gran tamaño para que no haya vaivenes no deseados.

Ficha Distancias: 350 (desafío previo por relevos), 750 y 1.500 metros Categoría: joven (12-15 años), popular (mayores de 15 años) y empresas (miembros de una o dos compañías) Inscripciones: Hasta el 12 de septiembre en www.zanbulla.com Acuatlón Txiki: Para niños entre 5 y 11 años. Inscripciones disponibles hasta el mismo 16 de septiembre y en www.niktri.eus

Además, la organización va a adecuar diferentes distancias para que la prueba no solo se circunscriba a nadadores y nadadoras más o menos expertos. Los equipos deberán escoger la distancia que quieran nadar: 750 metros o 1.500, aunque desde la organización animan a que realicen un «calentamiento» con el desafío previo por relevos de 350 metros. Cada integrante del equipo deberá completar dicha distancia y dar el relevo a su compañero a través de un chip que pasará del nadador que sale del agua al que entra.

La prueba se dividirá en tres categorías. La de los jóvenes de entre 12 y 15 años, la popular para mayores de 15, y se mantiene la de empresas, que reunirá a tres miembros de una o dos compañías. Con esta última opción, 'Zanbulla' quiere mantener la esencia del origen de la prueba. «Seguimos dando incentivos a las empresas participantes y ganadoras de las pruebas, como es el ofrecimiento a usar los servicios de Adegi o de una cena para los tres integrantes del equipo en los Gastrolekus de la Parte Vieja», apuntan desde la organización del evento.

Los 'txikis', también al agua

Los más pequeños de la casa también tendrán la oportunidad de probar las aguas de la bahía. Para ello la organización ha ideado el 'Acuatlón Txiki'. Se trata de una prueba más recreativa en la que los participantes, entre 5 y 11 años, saldrán desde la arena de la playa corriendo, nadarán unos metros en el agua y volverán corriendo hasta la línea meta. En este caso, las inscripciones se podrán realizar hasta el mismo día de la prueba.