Caballos La última ocasión para dejarse ver en el 'paddock' 'Hipodamo de Mileto' quiere demostrar hoy todo su valor. La temporada de verano se clausura hoy (11.30) con el Gran Premio de San Sebastián, pendiente del estado de la pista tras las últimas lluvias caídas IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 09:49

Último capítulo de la temporada. El curso hípico en San Sebastián concluye con el discurso final. Aquellos que se quedaron sin Copa de Oro vuelven al verde de Zubieta en busca de revancha, anhelantes de la última brizna de gloria que reparte el estío donostiarra. El Gran Premio de San Sebastián es como un viejo cognac que se da la mano con el lujo y la distinción.

Los días previos a la carrera han contribuido a alimentar el síndrome post veraniego con un ambiente puramente otoñal. Parece que el sol se sumará a la despedida de hoy en el hipódromo (11.30), pero las lluvias de los últimos días marcarán el devenir de la jornada.

El estado de la pista no debería disgustar al gran favorito 'Hipodamo de Mileto', que afronta el Gran Premio tras su plata en la Copa de Oro. A pesar de que no es el mejor hipódromo para él, el pasado 15 de agosto ya demostró que actualmente es un modelo de madurez y consistencia, y que con 'Zascandil' en boxes, no hay un fondista como él. Esta vez además, jugarán a su favor los 400 metros de más que deberán recorrer. No olvidamos que ganó el Veil Picard en un pista anegada y también arrasó en el Derby de Dos Hermanas con terreno blando. Un terreno menos rápido ayudará al pupilo de Jose Calderón, que en primavera ya se llevó el Corpa, la gran maratón de La Zarzuela.

La teoría dice que la lluvia debería perjudicar más a los que la cátedra ha señalado como principales alternativas, 'Tuvalu' y 'Shehab'. El primero no está siendo capaz de recuperar su mejor versión, pero en un lote de menor nivel que el de la Copa de Oro, su opción resulta incontestable. El Duque de Alburquerque ha asegurado siempre que cuanto más dura esté la pista, mejor para su caballo, pero no olvidamos aquel Gran Premio de San Sebastián en el que fue segundo de 'Again Charlie' con un terreno muy poco firme.

Un piso profundo

El piso profundo sí debería de ser un problema para 'Shehab', que lucirá los segundos colores de Nanina. Quinto en la Copa de Oro, tiene nivel para dar un susto, pero ya vimos en julio que se desentiende si la pista no está seca, lo que abre la puerta de la incertidumbre.

La sorpresa podría venir de mano de 'Crystal Head', que aún no ha tocado techo. La yegua de Christian Delcher viene de ganar a dos lotes poco destacables, pero las formas de deshacerse de la oposición fueron seductoras. Saldrá al verde con diez kilos menos que en su anterior compromiso. Su padre, 'Bannaby', ganador de la carrera y barrero empedernido, debe haberle dotado con el fondo suficiente como para tener algo que decir en esta cita. Los amantes del riesgo tienen en ella un caramelo. No sabremos si dulce o envenenado hasta que lo abramos.

La reunión, que volverá a contar con la cobertura de PMU, comenzará con el Memorial Nagore Otaño, en el que se enfrentarán dos muy buenos barreros como 'Dani Wallon' y 'Kuvasz'. Su duelo promete. En los hándicaps, el terreno blando podría deparar más de un imprevisto, aunque ya conocemos de sobra el gusto de 'Duendecillo' por el barro de Zubieta. Eso sí, al favorito 'Billycock Hill' le vimos pasearse en junio en similares condiciones.