Caballos 'Udalla' confirma su calidad y se corona en el Critérium Internacional 'Udalla', montada por Gelabert, ganó ayer con autoridad el Critérium Internacional. / MICHELENA La yegua de Patrick Olave causa una excelente impresión en la gran carrera de los potros IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 27 agosto 2018, 07:28

Era todavía julio, tiempo de preparatorias, pero los que entonces vieron debutar a 'Udalla' fueron conscientes de que habían descubierto a una potencial ganadora de un gran premio. La yegua de Bering sorprendió con una espléndida presentación en la que estuvo a punto de batir a 'Osoondo', uno de los mejores potros de la generación. El sentir fue generalizado en el hipódromo: había calidad.

Un mes más tarde, 'Udalla' se encargó de demostrar todo lo bueno que se intuyó en aquel primer momento. Se impuso a golpe de clase en el premio Luckia Casino Bilbao y, mejor aún, dejó la sensación de que tiene más futuro que presente.

Con un origen de campanillas, resultó imposible no sentir un flechazo por ella. Guapa y femenina, cada uno de sus movimientos desprende clase. En la pista, demostró ser una pura sangre de altos vuelos. Le costó a Jaime Gelabert controlar su brío. Brillante desde el golpe de cajones, el jinete madrileño tuvo que tirar de ella para que respirase detrás del puntero 'Gauss'. Así llegaron a Bugati, donde las complicaciones se multiplicaron a pesar de lo reducido del lote. 'Udalla' encimó a 'Gauss', que se abrió arrastrándola hacia el exterior. Por detrás, 'Bali Beach' se cruzaba involuntariamente en el camino de 'Furioso', al que le pasó de todo. El potro de Arizkorreta pagó la novatada, pero encandiló con detalles de gran caballo.

'Bali Beach' se encontró en cabeza nada más desembocar en el derecho. Demasiado pronto, como reconocía el propio Ignacio Melgarejo. La yegua de Alvaro Soto no llega a los metros y se le hizo eterna la recta. Mandó hasta el poste de comisarios, pero acabó perdiendo el segundo puesto ante el martillo pilón 'Gauss'. Sombrerazo para un potro que, con seis carreras en el cuerpo y un origen bastante modesto, no deja de sorprender. Salió reforzado de la carrera el ausente 'Absolut', que le batió con mucha suficiencia en el Critérium Nacional. Quedó descolgado de la lucha por la plata un enojado 'Eluan'. Pegó un tremendo bandazo que, de no ser por la pericia y experiencia del jinete, podía haber acabado de mala manera.

'Crystal Head' repite

Ajena a todos los contratiempos, Gelabert consiguió que 'Udalla' tuviese un recta limpia e inmaculada. Tras la carrera, el propio Gelabert reconocía que «tiene progreso y metros. No es una dos años. Creo que es muy buena y va a mejorar con el tiempo». Su entrenador, Patrick Olave, tiene una joya entre manos. La cuadra Bering volvió a conquistar la prueba once años después del triunfo de 'Corconte'. Veinticinco antes ganó con 'Cumbrales'.

La jornada comenzó con excelente ambiente en las gradas y el aliciente de volver a ver a la prometedora 'Crystal Head'. Superó la revalida con nota. A pesar de portar unos duros 62,5 kilos, Fayos no tuvo que emplear el cuero para que su montura ganase por cuanto quiso. Las distancias en meta no fueron llamativas, pero el jinete declaraba tras la carrera que la yegua ganó «con mucho dentro».