Hockey hielo Tito Marcelino: «Si mantenemos nuestro nivel, pasaremos a la final» El Txuri Urdin, preparado para encarar el play-off este sábado contra el Majadahona. / LUSA El míster del Txuri Urdin, Tito Marcelino, confía en que su equipo supere la semifinal del play off contra el Majadahonda que arranca este sábado en Madrid GAIZKA LASA Martes, 12 febrero 2019, 15:13

A cuatro días de afrontar el primer partido de la semifinal del play off contra el Majadahonda, el entrenador del Txuri Urdin, Tito Marcelino se ha mostrado confiado en poder acceder a la gran final por cuarto año consecutivo, pese a lo que pudiera indicar la derrota sufrida el domingo en casa contra el mismo rival. Los madrileños ganaron al Txuri Urdin 9-4 pero el técnico explicó que siendo el último partido de la fase regular y con la clasificación ya asegurada, probó un equipo no habitual. «Es verdad que el partido no fue bueno, pero también probamos jugadores que normalmente no suelen jugar: jugadores junior e incluso el segundo portero, que no ha jugado ni un minuto, tuvo su oportunidad porque se lo merecía. El equipo con el que vamos a ir a Madrid es diferente». No obstante, ha advertido de que «va a ser un partido muy difícil. Esta temporada les habíamos ganado todos los partidos, pero con dificultades».

Ante las suspicacias que pudieran haberse despertado por la derrota del domingo (la victoria hubiera supuesto tener que enfrentarse al Jaca en la semifinal), Marcelino ha reconocido que «es verdad que prefiero Majadahonda que Jaca», aunque ha apostillado que «salimos a ganar, aunque es lógico que reserváramos a jugadores, por ejemplo al portero, que es nuestro mejor jugador»

El míster ha reconocido que «hemos hecho una temporada regular muy buena», aunque aclarando que «ahora es cuando empieza lo de verdad». Ha confiado en que «si seguimos al mismo nivel que hemos jugado durante la temporada, creo que podemos estar en la final seguro. Considero que nuestro equipo es superior al Majadahonda y nos tenemos que fijar en nosotros mismos. Si hacemos un buen partido, pasaremos».

Definió a su rival en la semifinal del play off, el Majadahonda, como «un equipo joven, que patina mucho y que no da un partido por perdido. No es un equipo fácil. El último partido que ganamos allí lo hicimos por un solo gol 3-4».

El primer partido, clave

El Txuri jugará el sábado en Madrid el primer partido de la serie y después afrontará el segundo en casa el siguiente sábado. Si hiciera falta un tercer partido, se jugaría al día siguiente, el domingo, también en Donostia. Marcelino ha asegurado que «el primer partido es fundamental. Si ganamos allí tenemos dos partidos en casa para rematar la faena y sería difícil que se nos escapase la final»

Ha adelantado que «contra un equipo como el Majadahonda tenemos que jugar al ataque, y tenemos que ser agresivos. El último partido, porque habíamos jugado doce horas antes, porque había muchos chavales en pista, o por lo que sea, no fuimos todo lo agresivos que normalmente solemos ser. Allí lo vamos a ser. Y vamos a tener una pieza fundamental que es la portería y que da confianza a todos los jugadores»

Para el partido del sábado será baja segura Borja Cabra, por motivos laborales. Jano Hernández está tocado, Johan Larson recibió golpe fuerte el sábado y no jugó el domingo, mientras que Matías Bravo ha estado con la selección sub-18 y también está un poco tocado. Marcelino espera recuperar a algunos de ellos.

Por último, el técnico ha valorado que el club está pasando por sus mejores momentos en todos los sentidos, «empezando por la cantera y siguiendo por el equipo senior que está ganando títulos y saliendo a jugar a Europa y haciéndolo bien. He estado toda la vida vinculado al hockey y creo que es el mejor momento de todos del club».

Ha advertido, no obstante de que, «el año pasado llegamos muy fuertes y ganamos bastante fácil. Este año va a estar más complicado».

Junto al técnico, ha comparecido el jugador Patrick Fuentes, recién incorporado al equipo tras regresar desde Canadá, donde ha realizado el proyecto fin de master de Ingeniería de Telecomunicaciones. Ha explicado que «jugaba una Liga con un partido a la semana pero no entrenaba como aquí. Haber vuelto antes de terminar la temporada regular, tener una semana de entrenamientos y dos partidos, me ha venido bien y me encuentro mejor. Con una semana, más dos partidos, más toda la semana que queda, voy a llegar al ritmo de siempre».

Cree que en el play off será importante la experiencia. «Hay jugadores con mucha experiencia en el vestuario. Se han juntado varios factores. Un cambio generacional dado que los más jóvenes empezamos a jugar en el equipo senior porque no había gente y ahora tenemos más experiencia, más un buen entrendor y buenos fichajes... »

Por su parte, Luis Giménez, hispanoameriano y segundo jugador con más puntos de la Liga, ha señalado que «lo importante es que estemos descansados, que entrenemos bien y que salgamos como en cualquier otro partido». De su situación personal ha explicado que «siempre fue un objetivo venir a España o Europa a jugar. Estuve a punto de ir al Barcelona, pero Tito me dio la oportunidad. Tenemos mucha ilusión. Yo nunca he ganado un campeonato así grande y lo hablamos mucho».