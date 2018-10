Hockey hielo El Txuri vuelve a casa con la cabeza alta Los jugadores del Txuri, a punto de saltar al hielo. / T.U.C. Viene de vacío de su participación en la Continental Cup, donde cayó en el último partido por 3-2 ante el Vikingar de Islandia R. M. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 22 octubre 2018, 07:11

El Txuri Urdin acabó su andadura en la Continental Cup disputada durante este pasado fin de semana en Riga, Letonia, con una derrota por la mínima ante el Vikingar Akureyri de Islandia por 3 goles a 2 (0-0, 1-1, 2-1). Estuvo cerca la escuadra donostiarra de, al menos, irse de esta competición continental con un triunfo debajo del brazo, como sucedió la temporada pasada en Rumania, pero esta vez no pudieron superar al cuadro islandés.

«Ha sido un fin de semana muy duro, con tres partidos en tres días», reconocía Tito Marcelino, entrenador del Txuri Urdin y alma máter del equipo guipuzcoano. «Normalmente jugamos tres partidos en un mes durante nuestra competición y aquí hemos tenido que hacer tres en tres días. Hemos terminado muy cansados». De hecho el Txuri viajó a Riga con algún jugador tocado y además «hemos tenido algún contratiempo en los partidos y quizá tengamos a alguien que deba recuperar la próxima semana».

La expedición del Txuri Urdin llegará hoy a la capital guipuzcoana, tras haber salido desde Riga a las dos de la tarde. Hoy mismo se pondrán a preparar el retorno a la Liga doméstica, ya que el próximo fin de semana juegan ante el Puigcerdá.

Varios jugadores de la NHL

Para Tito Marcelino, esta Continental Cup, donde se ha enfrentado por ser campeones de Liga al Donbass de Ucrania, al Kurbads Riga de Letonia y al Vikingar Akureyri de Islandia «ha sido de un nivel altísimo». El preparador del cuadro donostiarra lo explica argumentando que «los dos equipos que han quedado primero y segundo, los letones y ucranianos, son plantillas completamente profesionales con jugadores de alto nivel y que varios de ellos han estado jugando en Estados Unidos, en la NHL, la NBA del hockey hielo».

Disputar este torneo es ya «un premio para los jugadores. Ellos tenían mucha ilusión por venir aquí, pero siendo fríos a veces puedes pagar el esfuerzo. Todos nuestros chicos son amateurs y han pedido permiso, unos en el colegio y otros en el trabajo, para estar aquí en Riga. Era un premio por ganar la Liga». Esta Continental Cup «es un torneo bastante profesionalizado», cuenta Marcelino. «Por ejemplo, los chavales tienen todas sus cosas en el vestuario, dejan la ropa sucia y cuando volvemos está limpia, algo que no les pasa en Donostia. Son detalles bonitos y les hace sentirse importantes a los jugadores», bromea Tito Marcelino.

Sobre el partido ante el conjunto islandés, el técnico del Txuri advirtió que «los jugadores han estado a buen nivel pero hay que reconocer que somos un equipo joven y se ha roto bastante del año pasado. Estamos haciendo el equipo poco a poco, sin embargo cuando llegas a un partido como el de hoy y tienes que sacar a chavales de 17 años, contra un equipo que es casi profesional, se nota». No hay ni una sola queja en las palabras de Marcelino a sus jugadores, todo lo contrario. La rabia del entrenador del Txuri Urdin, de no haber rascado un empate. «Hemos tenido nuestras opciones», asegura. «En el último minuto he decidido quitar al portero para atacar con uno más pero no ha sido posible». El Txuri vuelve a casa con la cabeza muy alta.