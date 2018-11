Hockey hielo El Txuri se queda sin los 6.000 euros de subvención del Ayuntamiento Los jugadores del Txuri, con el nombre de San Sebastián-Donostia en la parte baja de la camiseta. Tito Marcelino, su técnico, teme que «nuestros extranjeros vuelvan a su país a mitad de Liga» MACARENA TEJADA Viernes, 2 noviembre 2018, 07:14

El Ayuntamiento de San Sebastián no ha renovado la subvención de 6.000 euros que concedió al Txuri de hockey hielo en la pasada temporada. El entrenador del conjunto donostiarra, Tito Marcelino, denuncia la actitud del consistorio, que le resulta «incomprensible».

Tras haber ganado la Liga en la temporada 2016/17, el Txuri recibió, de manos del Ayuntamiento, una ayuda de 6.000 euros para poder sacar el curso adelante. Este año, en cambio, la respuesta ha sido negativa, cuenta Marcelino indignado. «En la reunión se solicitó una subvención para el Txuri», que en 2017/18 hizo doblete al proclamarse campeón tanto de Liga como de Copa. Según el técnico, desde el Ayuntamiento argumentaron la negativa de esta ocasión con que «solo dan este tipo de ayudas económicas para el deporte escolar».

Pero Marcelino se pregunta si esto es cierto: «¿Otros equipos profesionales de la ciudad no reciben ni una pizca de dinero del consistorio?», cuestiona. Es más, el Txuri, dice su entrenador, «es un club amateur que lleva más de cuarenta años trayendo trofeos a San Sebastián y dando a conocer la ciudad por el mundo. Quizá por eso nos tendrían que ayudar más».

Las camisetas de los pupilos de Tito Marcelino portan el nombre de la capital guipuzcoana a sus espaldas tanto en euskera como en castellano, al igual que los colores donostiarras, el azul y blanco. Con esta equipación los jugadores de hockey hielo han recorrido Europa, como en su reciente participación en la Continental Cup disputada en Riga (Letonia), donde se enfrentaron a equipos que en sus filas tenían a gente que había jugado en Estados Unidos, en la NHL, nada más y nada menos que la NBA del hockey hielo.

No llegan a final de curso

El Txuri, que tendría dificultades económicas para terminar la Liga, pudo participar en la Continental porque todo el gasto corrió a manos del Gobierno Vasco y la Diputación. Si no, probablemente, no habría vivido esta experiencia pese a haber sido primero de la Liga estatal en la pasada temporada. «Seguimos adelante también gracias a la ayuda de nuestros patrocinadores, Sansebay, Cassagrupo y La Perla», reconoce Marcelino, quien asegura que se encuentra muy dolido por la actitud del Ayuntamiento donostiarra con un club como el Txuri, «que durante 46 años hemos sido uno de los equipos que más trofeos ha traído a San Sebastián».

«Al final de cada temporada, cuando ganamos algo, nos felicitan y dicen que van a hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarnos. No sé cuánto será eso», se queja el técnico. Los 6.000 euros de la temporada anterior les parecieron «poco, pero nos conformamos. Cuando hablamos de que no llegamos a final de temporada nos referimos a unos 6.000-10.000 euros, no creemos que sean cantidades desproporcionadas», defiende. Si no consiguen ayuda en un futuro próximo, Marcelino teme por sus jugadores extranjeros, que quizá «tengan que volverse a casa a mitad de temporada».

Por otra parte, el técnico también se lamenta de que el equipo sénior femenino del club tampoco reciba «nada» de ayuda económica del Ayuntamiento donostiarra.