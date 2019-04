El Txuri recibe a la élite del hockey Imagen de uno de los equipos que se encuentra disputando el 'World Selects Invite' / TXURIURDIN El Palacio de Hielo acoge desde hoy el torneo internacional 'World Selects Invite' | IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 abril 2019, 08:00

Mientras leen estas líneas, las jóvenes promesas del hockey mundial se están enfundando sus aparatosos uniformes para disputar en San Sebastián el torneo internacional 'World Selects Invite'. Se trata de un evento organizado por la compañía norteamericana Legacy Global Sports, con sede principal en Portsmouth, New Hampshire en USA y con sedes en todo el mundo. La cita arranca este mismo martes y finaliza el sábado, y tal y como reza su cartel de presentación, 'el mejor torneo del mundo de hockey hielo conoce el mejor lugar del planeta'.

Donostia y el Palacio de Hielo en particular reciben desde hoy a los mejores jugadores del mundo de hockey hielo nacidos entre el 2004 y el 2006, con selecciones venidas desde América del Norte y Europa. Y es que el Txuri Urdin de hockey hace de anfitrión y colabora de forma activa en la organización de dicho torneo. Estos jugadores representan a naciones como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, República Checa, Noruega, Rusia, Bielorrusia, Hungría, Francia, países de Europa del este y sur de Europa. España no tiene representación a tan temprana edad, pero no por ello se quedará fuera del hielo. Charlamos con Rosa Zubeldia, presidenta del Txuri.

«Para nosotros en un privilegio acoger este torneo. Es nuestra segunda vez. Son chavales de entre 13 y 15 años que tienen un nivel de hockey realmente asombroso. En sus respectivos países entrenan prácticamente a diario y van a escuelas específicas de hockey. Estamos a años luz de ellos. El domingo y el lunes jugaremos dos partidos amistosos con un combinado nacional principalmente formado por jugadores del Txuri-Urdin y el Huarte», explica Zubeldia.

Más de 500 jóvenes venidos desde EE UU y Europa se dan cita desde hoy en San Sebastián

Se estarán preguntando qué es lo que hacen aquí las jóvenes promesas del hockey mundial. Pues bien, no es ninguna casualidad que la compañía norteamericana Legacy Global Sports haya pensado en Donostia y, más concretamente, en el Txuri. «Uno de los trabajadores de esta empresa ha estado ligado a nuestro club desde hace tiempo. Comenzó como colaborador en la Junta y sus hijos han pasado por las categorías inferiores del Txuri. Es él quien ha promovido traer el evento a San Sebastián y de paso, que nosotros y toda la gente amante del hockey pueda disfrutar de esta cita», apunta la presidenta.

El Txuri se ha encargado prácticamente de toda la logística del torneo. «Echamos un cable en todo lo que podemos. Ayudamos en las mesas con las actas y también llevamos los marcadores. Hemos vaciado nuestros vestuarios para que tengan el mayor espacio posible. Asimismo, si necesitan material o cualquier otro bartulo, ahí estamos nosotros. También hemos unificado entrenamientos de nuestros equipos para que los clubes que vienen tengan mayor disponibilidad en el Palacio. Por ejemplo, los sénior de chicos y chicas han estado ejercitándose a la par», detalla.

El Costa Vasca, al completo

Más de 500 chavales se encuentran alojados en San Sebastián con sus familias. «Hay habitaciones reservadas por toda la ciudad. Creo que tienen reservado todo el Costa Vasca. No se va a dar a conocer únicamente este deporte, también va a generar un impacto económico brutal en la ciudad. Además, son familias de un nivel medio-alto, desde rusos hasta estadounidenses. Mientras los hijos juegan a hockey, los padres aprovechan para hacer turismo por la ciudad. Es un evento que mueve a muchísima gente.