Hockey Hielo El Txuri quiere cumplir con el refrán «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy» BEÑAT ARNAIZ Sábado, 23 febrero 2019, 09:47

El Txuri Urdin busca este fin de semana el pase a la que sería su cuarta final de liga consecutiva. Al haber ganado el primer partido al Majadahonda en Madrid, tiene dos opciones para superar las semifinales. La primera hoy a las 22.05 horas en el Palacio de Hielo Txuri Urdin de San Sebastián. Los pupilos de Tito Marcelino no quieren imprevistos ni sustos y buscan el triunfo para evitar el siempre peligroso tercer y último encuentro de la serie, que se disputaría mañana a las 14.45 horas en caso de derrota esta noche en el mismo recinto donostiarra.

El choque que sirvió para poner el 1-0 en la serie, en el que el Txuri ganó 1-2, fue muy duro e igualado y adviritó del potencial del conjunto madrileño. Ander Arraras ha declarado en la previa que «nos dimos cuenta de que el Majadahonda es un equipo muy duro y que no nos va a dejar las cosas fáciles. El marcador de 1-2 reflejó lo difícil que fue el partido de principio a fin». Tito Marcelino, por su parte, no se fia nada del rival. «El portero de ellos, Martin Horacek, ex del Txuri, siempre se crece contra nosotros y los partidos contra Majadahonda este curso no nos han resultado nada fáciles. En la cabeza de todos está en que solo haya un partido».

Entradas a 10 euros

El Txuri Urdin ha hecho un llamamiento a su afición para que tenga un papel importante en la resolución de la eliminatoria de semifinales. Las entradas para los partidos se pueden adquirir por 10 euros y todos aquellos que estén hoy en el Palacio de Hielo tendrán la entrada del partido del domingo, si es necesario que se juegue, a mitad de precio, por 5 euros. El choque también se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo y de la web de LaLigaSports.