Hockey Hielo | Copa de la Reina El Txuri, eliminado de la Copa en semifinales Una jugadora del Txuri conduce el puck con su stick ante la presencia de dos rivales del Sumendi, en el Palacio de Hielo. Cae ante el Sumendi y el domingo disputará el partido por el tercer puesto

El Txuri Urdin cayó eliminado de la Copa de la Reina en las semifinales ante el Sumendi y cerrará la temporada esta mañana domingo (9.00 horas) con el encuentro por el tercer y el cuarto puesto que le enfrentará al perdedor de la otra semifinal, el Valdemoro, a quién el Majadahonda consiguió vencer.

Las donostiarras no pudieron hacer frente al conjunto gasteiztarra, que llegó con ganas de tomarse la revancha de la eliminación liguera y dominaron el encuentro prácticamente desde el face off inicial. El Sumendi consiguió jugar la mayor parte del partido cerca de la portería defendida por Julia Embid y la arquera jacetana, en esta ocasión, no pudo sujetar el vendaval ofensivo de las vitorianas como lo hiciera en los encuentros de Liga.

En el minuto 7, Sara Díez, en zona de gol, logró hacerse con un puck que quedó muerto tras el pase de la muerte de Grande y puso en franquía a las alavesas. Las guipuzcoanas trataron de reaccionar, pero durante el primer acto solo pudieron probar en seis ocasiones a la guardameta alavesa Ester García.

Tras el primer descanso, el Txuri Urdin no logró invertir la tónica del duelo, pero se apoyó en Julia Embid para mantener vivo el choque. Prueba del dominio gasteiztarra es el hecho de que dispararon en 15 ocasiones contra la portería donostiarra. Embid respondió de forma soberbia en todas ellas.

1 Txuri Urdin Embid; Bermejo, Ruiz, Ibarrola, Aizpurua, Maider Michelena, Hernández, Refojos, Senac, Amaia Unzurrunzaga, Zaldua, Onintza Unzurrunzaga, Naiara Michelena, Corrales, Marauri, Irizar, Serna, Solagurenbeaskoa. 3 Sumendi Esther García, Haizea Fernández, Prado, Sandra Ibáñez, Grande, Cantabrana, Nera Martínez, Clara García, Zabala, Carmen Hernández, Vanesa Abrisqueta, Merino, Ortiz, Leticia Abrisqueta, Verónica Ibáñez, Sara Díez. Goles 0-1, min. 7: Sara Díez (Grande). 0-2, min. 48: Leticia Abrisqueta (Cantabrana). 0-3, min. 57: Sara Díez (Merino). 1-3, min. 58: Aizpurua (Senac). Árbitro Guerra, Arbina y Calero. Dos minutos a Bermejo y Senac por el Txuri y a Zabala y Vanesa Abrisqueta por el Sumendi.

Casi todas las esperanzas quedarían enterradas en el octavo minuto del tercer tiempo, cuando la goleadora Leticia Abrisqueta hizo el 0-2 que dejaba las cosas muy cuesta arriba para el Txuri. En las postrimerías del encuentro, en el minuto 57, la vitoriana Díez haría el 0-3.

Pero el equipo guipuzcoano no iba a decir adiós a la temporada sin dejar la última muestra de su espíritu combativo. A falta de dos minutos para el final, Aizpurua se aprovechó de un rechace para poner el 1-3 que cerraría el duelo.