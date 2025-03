El Txuri se despide de la Copa de la Reina tras caer ante el Jaca en la prórroga por 4-3

No pudo ser en esta ocasión. Pese a afrontar el partido de Copa de la Reina ante el Jaca con el subidón posterior a la ... conquista del título liguero el fin de semana pasado, el Txuri Urdin no pudo con el conjunto aragonés, y se despide de la competición en semifinales, por segunda temporada consecutiva.

Las de Irene Senac fueron superiores durante gran parte del tiempo reglamentario, que finalizó con 3-3 y en la prórroga, en la que asediaron la portería defendida por Julia Embid. El partido arrancó intenso, con los dos equipos generando ocasiones. Sin embargo, fueron las aragonesas las que consiguieron golpear primero, gracias al tanto de Lubenets. Tocaba remar, y el Txuri se puso manos a la obra en busca de la igualada. Y el ímpetu de las donostiarras encontró su recompensa al final del primer tiempo. En el último minuto del primer tiempo, María Serna logró el empate momentáneo para el Txuri.

El segundo periodo estuvo marcado por la épica. El Jaca volvió a adelantarse temprano, gracias a otro tanto de Lubenets. Pero el Txuri dio una lección de casta y coraje. Las donostiarras se crecieron ante la adversidad, y consiguieron dar la vuelta al resultado gracias al gol de Haizea y el segundo de María Serna.

Parecía que lo más complicado ya estaba hecho, pero el Jaca tampoco se rindió. Al inició de la tercera parte Marina volvió a empatar el partido. Y con el 3-3 en el electrónico todo podía pasar. Buscó el cuarto el Txuri, más entero físicamente en la recta final del encuentro, pero se topó una y otra vez con una estelar Julia Embid.

Todo estaba por decidirse en la prórroga. Seguía acumulando llegadas el Txuri, pero la ficha no entraba. Hasta que llegó el mazazo. A tan solo tres minutos del final, Lubenets probó fortuna en un tiro lejano que superó a Salillas y que dio a las oscenses el pase a la final de esta tarde. Por segundo año consecutivo, un Txuri campeón de liga no consigue superar las semifinales de la Copa de la Reina. Una derrota que, sin embargo, no empaña lo que ha sido una gran temporada de las chicas de Irene Senac.