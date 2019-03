Hockey Hielo El Txuri busca remontar la serie de la final de liga El club guipuzcoano afronta hoy en Madrid el segundo partido por el título contra el Majadahonda sin margen de error tras caer en Donostia 0-3 G. L. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 marzo 2019, 08:32

El Txuri Urdin afronta hoy (22.00 horas) en Madrid el segundo partido de la final por el título de liga con la necesidad de ganar si no quiere despertar del sueño en el que se sumergió al superar la semifinal ante la todopoderosa Sumendi. Su rival, el Majadahonda, ganó la semana pasada en el Palacio de Hielo de Amara el primer partido de la serie al mejor de tres (0-3), por lo que ya no hay margen de error. Si esta noche vuelve a perder, el título se quedará en Madrid. Si no, habrá tercer partido, mañana mismo en el mismo escenario a las 13.15 horas.

Las jugadoras de Koldo Sáenz ya han hecho historia al colarse en una final liguera por primera vez en la historia del club, si bien quieren probar dónde está su límite en una temporada en la que llevan una línea claramente ascendente.

El reto parece casi imposible. El Majadahonda, un equipo plagado de internacionales, ha ganado todos sus partidos de esta temporada, con una media de once goles por encuentro. Así, los treinta minutos que el Txuri mantuvo su portería a cero en el primer partido de Donostia cobran aún más valor. Esta vez, el objetivo será aguantar sin encajar gol durante más minutos y tratar de materializar las ocasiones generadas para introducir nerviosismo en el equipo local.

El conjunto donostiarra cuenta con el sensacional momento que está viviendo Julia Embid. La portera de Jaca firmó un nuevo encuentro sobresaliente en el primer duelo de la final y su actuación volverá a ser crucial para que el equipo blanquiazul fuerce el tercer partido y tenga opciones de alzarse con su primera Liga mañana.

A su favor puede jugar la presión que sentirán las jugadoras madrileñas ante la posibilidad de proclamarse campeonas ante su público esta misma noche. Las donostiarras, tras una temporada para la historia, juegan la final absolutamente liberadas y con la satisfacción del deber más que cumplido, con lo que esa tranquilidad puede ser un punto a favor del Txuri Urdin.

Contra el Barça en Copa

Por otro lado, ya se conocen los horarios de la Final a cuatro de la Copa del Rey masculina, que se disputará los días 30 y 31 de marzo en Jaca. El Txuri Urdin se medirá al Barça el próximio sábado a las 16.30 horas. Para entonces ya habrá finalizado el otro partido que enfrentará al Majadahonda y al Puigcerdá a partir de las 13.00 horas.

Siendo estos los emparejamientos, el próximo domingo podría reeditarse la gran final de la Liga entre el Txuri Urdin y el Puigcerdá, un duelo que se resolvió a favor de los guipuzcoanos a dos minutos del final del quinto partido.