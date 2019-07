Montaña El Txindoki, a pie y en bicicleta en menos de 90 minutos Aritz Egea, en la carrera de montaña de Arrasate-Udalatx. / DV «Veo muy difícil batir el récord de Iñaki Maiora, pero si voy es porque sé que estoy preparado», confiesa Aritz Egea antes del desafío del sábado MIREIA OLARIAGA Viernes, 5 julio 2019, 19:24

Batir el récord del Txindoki está en manos del atleta urretxuarra Aritz Egea. Se enfrenta el sábado al mayor desafío de su vida: intentar romper la marca de Iñaki Maiora, el ciclista de Ormaiztegi que subió de Ordizia a las campas de Larraitz en bici y de allí a la cima de la emblemática montaña del Goierri a pie. Aquel reto tuvo lugar hace 41 años, el 24 de septiembre de 1978. Tardó 86 minutos y 28 segundos en completar el recorrido.

Maiora, cuatro veces campeón de España de ciclocross, batió por 17 minutos y 2 segundos el anterior registro de Juan José Rezola, que el 6 de noviembre de 1953 empleó 1 hora, 43 minutos y 30 segundos.

Aritz Egea, uno de los mejores corredores de montaña del mundo y del equipo Salomon, fue invitado por la peña Real emaneurre taldea a ser partícipe del desafío, sin que el corredor reciba ninguna recompensa económica a cambio.

Egea aceptó la invitación y el sábado tomará en cuenta la referencia de los tiempos de Maiora. El de Ormaiztegi salió como una bala de la puerta del bar Olano de Ordizia. Ascendió en bici a Larraitz por Zaldibia en poco más de 22 minutos. En las campas ya había recortado casi cinco minutos el tiempo de Rezola. Lo rebajó otros seis en la subida a Txindoki, al ascender en 41 minutos, y descendió de la cima en 15. Volvió a montarse sobre la bici en Larraitz para lanzarse hacia Ordizia en 11 minutos. Al final, paró el crono en 1 hora, 26 minutos y 38 segundos.

Aquel año, Ordizia entera se volcó con el atleta y abarrotó sus calles. El pueblo quiso ser partícipe del récord que quería establecer Maiora. Llenó el bar Olano. Este año, sin embargo, tocará revivir aquel momento de otra manera ya que el bar Olano ha cerrado sus puertas.

Empezará a las 10.00 horas

Aritz Egea empezará el desafío a las diez de la mañana desde el mismo sitio que Iñaki Maiora. El urretxuarra no ha descansado durante este año y la última carrera en la que ha participado es el maratón disputado en el Mont Blanc hace una semana. Lleva ya varios años corriendo en esta competición y no quiso fallar a la cita del 27 de junio.

Desde entonces las cosas no van tan bien como quisiera. «Hice el maratón y llevo varios días con dolor de piernas. El domingo empecé con molestias y aún sigo así. Soy optimista y creo que puedo recuperarme para el sábado», afirma Egea. Si por algo se le conoce a este atleta de élite es por el optimismo que transmite a sus seguidores y a sus familiares en momentos como este. «Si no hago bien el desafío, tampoco pasa nada. El mundo no termina aquí», confiesa el urretxuarra.

Este reto supone para él una experiencia más. «Acepté la oferta que me lanzó la peña Real emaneurre taldea y me he lanzado a la aventura. No he completado ningún entrenamiento especial para preparar el desafío. Lo acepté porque me parecía bonito, pero tampoco lo veo como algo especial», apunta Aritz Egea.

Ve un tanto difícil batir el récord que estableció Maiora, pero está seguro de que podrá firmar un buen tiempo. Manteniendo siempre los pies en el suelo. «Será muy complicado superar el récord, pero si voy es porque sé que estoy preparado. De lo contrario, no me acercaría ni a la zona».

Explica además que ha estado en contacto con Iñaki Maiora, quien le ha dado ánimos. «No sé si creerme lo que me dijo. Según él, puedo terminar en 82 o 86 minutos. Cualquiera sabe. Espero que sea a los 82», dice entre risas Aritz Egea, quien hace unos días se acercó a Ordizia para ver dónde estaba el bar Olano, establecimiento que se hizo histórico gracias al reto de Juan José Rezola e Iñaki Maiora. «Dijeron que podrían abrirlo el sábado para rememorar el momento, pero no observé mucho movimiento en la zona. Me comentaron que los propietarios se habían jubilado».

El objetivo hasta el sábado es recuperar las buenas sensaciones y afrontar el reto con humor y con ganas. «Saldré a por todas a las diez de la mañana. Si consigo subir y bajar el Txindoki en menos de una hora y 26 minutos, me daré por satisfecho. Soy el tercero en afrontar este reto y me hace ilusión», termina Egea. Sea como sea, irá a por el récord.