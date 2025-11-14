Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los galardonados de la Kirolgala celebrada en Tabakalera. IVÁN MONTERO
Txikon y Nadia Erostarbe, premios Gipuzkoa Kirolak

DV

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El alpinista vizcaíno Álex Txikon y la surfista zarauztarra Nahia Erostarbe recibieron ayer el premio Gipuzkoa Kirolak, impulsado por el departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, en una gala celebrada en Tabakalera.

El entrenador de atletismo Ramón Cid, el grupo Eulen, la Fundación Tximist y las exjugadoras de balonmano Esther Arrojeria y Alba Menéndez fueron otros galardonados. «Los premiados sois el reflejo de lo mejor de Gipuzkoa: talento, esfuerzo y humildad. Vuestras victorias nos representan, pero también vuestra forma de levantaros, de aprender y de hacer equipo», subrayó la diputada de Deportes, Goizane Álvarez.

