Txikon y Nadia Erostarbe, premios Gipuzkoa Kirolak

El alpinista vizcaíno Álex Txikon y la surfista zarauztarra Nahia Erostarbe recibieron ayer el premio Gipuzkoa Kirolak, impulsado por el departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, en una gala celebrada en Tabakalera.

El entrenador de atletismo Ramón Cid, el grupo Eulen, la Fundación Tximist y las exjugadoras de balonmano Esther Arrojeria y Alba Menéndez fueron otros galardonados. «Los premiados sois el reflejo de lo mejor de Gipuzkoa: talento, esfuerzo y humildad. Vuestras victorias nos representan, pero también vuestra forma de levantaros, de aprender y de hacer equipo», subrayó la diputada de Deportes, Goizane Álvarez.