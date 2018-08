Caballos El trono de María Cristina espera a la mejor yegua La yegua ganadora 'Luire' del gran premio Hotel Maria Cristina 2017. / Txema Valles La prometedora carrera de esta tarde da inicio a los grandes premios de la temporada donostiarra IMANOL ARRUTI Domingo, 5 agosto 2018, 09:52

Todavía no es Semana Grande, pero algo diferente se respira en los rincones del hipódromo. Se anuncia el premio Hotel María Cristina, la gran carrera de yeguas del verano, que llega para dar inicio a los días más importantes del año en el turf donostiarra. La presente edición de la prueba destaca por numerosa e igualada, ya que varias de las 14 candidatas cuentan con una importante opción de victoria. Un aliciente añadido para una prueba que se ha hecho por derecho propio con un lugar de privilegio en el corazón de los aficionados.

El valor de la gran carrera de las féminas está en su historia. En lo intangible. Estamos de acuerdo en que no es lo que fue. Pero de qué vale fustigarse con la nostalgia. La realidad es que el palmarés, salvo alguna excepción, tiene brillo en cada uno de sus rincones. Infravalorar sistemáticamente la prueba es un peligroso camino que impide disfrutar de carrerones como el del año pasado, cuando ganó 'Luire', que fue podio de sendos Listed en sus dos siguientes. Lo mismo que 'Filly Medi'. 'You or no One' ganó el Memorial y 'Casaca', un Grupo3.

'Ategorrieta', por tradición

El Teresa suele ser la prueba de referencia en la primavera de Madrid, aunque aquella tuvo matices. 'Fuenteesteis' y 'Castellated' se descabezaron poniendo en bandeja el triunfo a las rematadoras. 'Queenwhity' se impuso en una apretada llegada que no despeja demasiadas dudas. De hecho, Janacek ha decidido optar por la clase de 'Ategorrieta', en una no fácil elección entre las cuatro buenas yeguas de Arizkorreta.

Excelente dos años, su reaparición siendo segunda de la meritoria 'Kodiak West' en la Poule confirmó la calidad que atesora. Falló en el Nacional con excusa, pero ya le han solucionado el problema que le impidió brillar. Su regreso sobre la milla fue mejor de lo que dicta el resultado y por clase merece la máxima consideración. 'Ategorrieta' es además hija de 'Abril' y hermana de 'Andalucia', ambas ganadoras de la carrera.

Prácticamente todas las participantes presentan algún aval que les permite aferrarse al sueño de la victoria. Con un lote tan numeroso, los pequeños detalles y el recorrido pueden ser determinantes. También han recibido bastantes apoyos las otras clásicas de Arizkorreta, 'Briscola' y 'Celestin's', que han dado valores como para optar a todo. 'Cherina Dynamite', ganadora del Nacional, y 'New Ialy Bareliere', repescada por la familia Imaz para la causa, completan el frente de las clásicas, más amenazador que nunca.

En cualquier caso, sería demasiado arriesgado enterrar a las mayores a pesar de la pujanza de la nueva generación. 'Bubble Bath' dejó una magnífica impresión en su presentación española y, en una distancia más adeacuada, sus posibilidades se multiplican. 'Castellated' no ha tenido una fácil primavera, pero con su valor del año pasado contaría con una probabilidad que no cambiábamos por la de ninguna. 'Filira', un valor al alza, y las siempre peligrosas Aviales 'Fuenteesteis' y 'Poti' componen un carrera tan apasionante como difícil de descifrar.