Caballos Montenegro: «Este triunfo sabe mejor aún que el de 'Narrow Hill'» Montenegro. / JOSÉ MARI LÓPEZ Roberto Carlos Montenegro consigue su segunda Copa de Oro gracias a un pilotaje excepcional I. A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 16 agosto 2018, 07:20

Relajado y amable nos atendió Roberto Carlos Montenegro, sin soltar la Copa de Oro de sus brazos. El jinete madrileño reconocía que le había salido un recorrido muy limpio: «Hemos tenido que improvisar un poco. Con anteojeras ha ido muy brillante. No iba cómodo corriendo junto a los otros, así que enfrente me he separado de los palos para que el caballo respirase bien. Eso le ha permitido relajarse bastante y después se ha adaptado muy bien a la curva, tal como esperaba, pues es muy ligero. Ya en la recta, una vez equilibrado, me ha demostrado todo lo bueno que pensaba de él».

A la hora de valorar su nivel, Montenegro asegura que «es un caballo con carácter (ya lo vimos en el paddock). Es muy dominador en los recorridos. Le pusimos anteojeras porque todavía está tierno y en la lucha a veces se arrugaba, pero ahora se encuentra en su mejor momento de confianza. Va a mejorar mucho con la edad. Los caballos españoles han dado su valor, pero el mío, desde que lo cogí, he sentido que por lo menos valía un Listed en Francia».

Vencedor en 2014 con el buenísimo 'Narrow Hill', Montenegro asegura «que esta victoria sabe todavía mejor que aquella. Nos vamos haciendo mayores y cuesta tener las mismas montas de antes. Ganar esta carrera de este modo es una demostración de que todavía puedo rendir a este nivel».

El entrenador del caballo no estuvo presente en la jornada, pero sí su representante Thomas Henderson, que se deshizo en elogios hacia el jinete. Sobre 'Cnicht' apuntó que es «un caballo muy atrasado. Era muy pequeño con dos y tres años, y ha sido a los cuatro cuando ha cogido un poquito más de físico. Veníamos un poco a ciegas, pero nos ha demostrado que a partir de ahora hay que ser ambiciosos con él».

A pesar de no conseguir la victoria, también fueron muchas y merecidas las felicitaciones que recibió tras la carrera el gaditano José Calderón, preparador de 'Hipodamo de Mileto'. «Ha corrido fenomenal. Cadel me ha dicho que el caballo nunca fue a gusto, pues tiraba siempre la mano izquierda, que es hacia donde la gusta galopar. Ha tenido que arriesgar en la curva porque si no se le iba la carrera. Ha derrapado un poquito por la velocidad, y para cuando ha llegado a la recta, el ganador, un caballo puntero, era casi inalcanzable. Creo que nos bate por el factor pista. Es un buen ganador, pero creo que en otras condiciones mi caballo no es peor».