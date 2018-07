Triatlón El triatleta Ander Okamika se proclama campeón de Euskadi casi tres meses después del grave accidente Ander Okamika, en el centro, acompañado por Gonzalo Fuentes y Joanes Goitisolo. / Patxi Irigoyen El deportista vizcaíno realiza una exhibición en el sector de bicicleta, imponiendo un ritmo imposible para el resto de deportistas: «Vuelvo para quedarme», avisa HIZKUNTZE ZARANDONA Martes, 24 julio 2018, 09:48

Hace exactamente 84 días, Ander Okamika (Lekeitio, 1993) yacía en el asfalto de la carretera que une Lekeitio y Ondarroa esperando a que un helicóptero de Osakidetza le trasladase con urgencia al hospital de Cruces. Había chocado frontalmente contra un coche mientras entrenaba con su bicicleta. Las consecuencias del grave accidente vaticinaban que la recuperación iba a ser lenta. Pero Ander estaba decidido a echar por tierra esos pronósticos. Con una buena dosis de esfuerzo y sacrificio, el triatleta se volvía a vestir el mono del ANb Fanox el pasado 16 de junio, siete semanas después del grave accidente. «No estaba en mi mejor versión, pero se celebraba el triatlón de Lekeitio y tenía que estar allí por undécima vez. Me sentía en deuda con mi pueblo y con mi gente y era mi forma de agradecerles todo el cariño que me han dado», recuerda. Cruzó la línea de meta dando todo lo que tenía y acabó la prueba en un meritorio 17º puesto. Y ya lo avisó entonces: «Vuelvo para quedarme». Este sábado, en su segunda carrera, el lekeitiarra se ha proclamado campeón de Euskadi de corta distancia en una brutal exhibición donde ha dejado ver que, aunque parecía imposible, está más fuerte que nunca.

El sector de natación del V Triatlón Olímpico Memorial Agustín Ugarte -que también celebraba el Campeonato de Euskadi- fue claramente dominado por los extranjeros que acudieron a la cita de Getxo. El australiano Matthew Roberts completó el kilómetro y medio en un tiempo de 16 minutos y 38 segundos. Casi dos minutos y medio después, en 11ª posición, Ander Okamika se despojaba del neopreno dispuesto a coger la bici y remontar posiciones. Y así lo hizo. No paró de pedalear hasta encabezar la carrera. El lekeitiarra, que volaba sobre el alto de Unbe y las carreteras de Laukiz y Gatika, se anotó el mejor parcial sobre las dos ruedas. Esas que casi le quitan la vida, le daban la gloria. Los australianos a duras penas le seguían y a pesar de que el drafting -ir a rueda- no estaba permitido, existen ciertas sospechas de que los deportistas extranjeros no fueron del todo honestos. El lekeitiarra, sin embargo, prefiere no hablar del tema. «Vuelvo a ser otra vez competitivo. Y eso es lo importante», zanja el joven.

Okamika llegó el primero a la carrera a pie. Recibió la ovación de los aficionados en cada metro que recorría y aunque finalmente cruzó en cuarta posición la línea de meta -por detrás del chileno Felipe Barraza y los australianos Nathan Breen y Kye Wylde- se lleva el campeonato de Euskadi, que le sabe a gloria. Dos meses y medio después del grave accidente, quién se lo iba a decir, vuelve a estar en lo más alto del triatlón vasco. Una auténtica proeza. Gonzalo Fuentes y Joanes Goitisolo, ambos con una exhibición en la carrera a pie -realizaron los 10 km en 34 minutos- completaron el podium de Euskadi.