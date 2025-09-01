Tres herederos forjados a golpe de hacha

Arria VI, Arria V y Arria II, posan con sus hachas sobre un tronco, en el interior de su caserío situado en Errezil.

Con las hachas en mano, la madera lista para cortar y las piedras preparadas para ser levantadas reciben en su caserío de Errezil a DV la saga de los 'Arria' —una trilogía formada por 'Arria II' (José Ignacio Orbegozo), 'Arria V' (Xabier Orbegozo) y 'Arria VI' (Aritz Azpiazu Orbegozo). Ellos conforman tres generaciones, que llegaron a ser cuatro con 'Arria I', entregadas al mundo de la aizkora. Cada uno guarda un recuerdo distinto de sus inicios, de cómo vivieron las competiciones y en el caso del más joven de ellos, Arria VI, de qué futuro les aguarda por delante.

A sus 79 años, Arria II encabeza una saga muy reconocida en el mundo de los herri kirolak. En una época distinta, cuando el caserío era la base de la vida familiar y los aizkolaris se curtían con las labores del campo, José Ignacio Orbegozo descubrió que quería seguir los pasos de su padre Arria I. «En nuestro caserío siempre había madera. Cuando yo era joven había muy pocos aizkolaris. Recuerdo que vino a visitarnos al caserío una cuadrilla de Leiza y ellos fueron quienes me metieron presión. Me decían algo así como: 'A ver cuándo empiezas a cortar como tu padre'. Y a partir de ahí, probé», confiesa.

Hoy en día existen escuelas donde los aizkolaris aprenden a cortar troncos, pero antes no era así, no había ni la mitad de las facilidades que hay hoy en día. «Había que trabajar para sacar a la familia adelante, cortar hierba, recoger maíz y todo eso se hacía con las herramientas de casa. Con eso era con lo que había que empezar a practicar las modalidades que hoy en día conforman los herri kirolak», manifiesta el azpeitiarra. Nunca es fácil debutar en una plaza, y menos aún cuando formas parte de una familia como los Arria. José Ignacio empezó a probar suerte a los 17 años junto a un amigo del barrio con quien solía ir al monte a entrenar. «Recuerdo que la primera competición fue en el barrio de Loiola, en Azpeitia. Eran las fiestas del pueblo. A partir de ahí empecé a ir a más y más plazas», recalca.

Coger las hachas y el avión

Toda una vida dedicada a la aizkora le ha llevado a visitar países como Australia o Estados Unidos, siempre con su tesoro en forma de caja de herramientas en las manos, donde guardaba las hachas. «He recorrido mucho mundo. Daba exhibiciones en diferentes lugares y la gente alucinaba. Eso sí, también he conocido los peores barrancos de Euskadi, donde las apuestas y las competiciones son a vida o muerte», afirma.

Su carrera deportiva concluyó en las plazas, pero su historia permanece viva en los libros que recogen su biografía. «Es una manera de recordar parte de mi recorrido como aizkolari», señala. Tras dedicar toda una vida al mundo de la aizkora, Jose Ignacio continuó acompañando a su hijo, Arria V, transmitiéndole su experiencia y ofreciéndole sus mejores consejos.

«Hay que sufrir mucho para poder dedicarse a esto. Los tiempos han cambiado, antes eras aizkolari, futbolista o poco más. Creo que si me fijo en mi padre, él ha sido mucho más constante que yo», confiesa Xabier Orbegozo. También dio sus primeros cortes en casa, donde todos los días se movía madera de un lado a otro. «En el pueblo había una gran afición por la aizkora y, al igual que mi padre, empecé desde muy joven. Íbamos a exhibiciones y nos poníamos a prueba. Las primeras participaciones siempre son especiales», recuerda el deportista de 48 años.

El rey de los pentatlones

Xabier no se conformó únicamente con destacar en las pruebas de aizkora, sino que también se adentró en los pentatlones, una disciplina que combina diferentes modalidades como correr, levantar piedras, carrera de txingas y, por supuesto, cortar troncos. La preparación no es sencilla, ya que exige entrenar a fondo cada parte del cuerpo. «Los pentatlones estuvieron 28 años parados, hasta que un grupo de deportistas decidimos volver a ponerlos en marcha. Son esfuerzos muy grandes: requieren prepararse desde los pies hasta el cuello, no están al alcance de todos», confiesa el de Errezil.

Una de sus mayores gestas tuvo lugar en 2017 en la plaza de toros de Azpeitia. Allí batió un récord que llevaba vigente desde 1976 en la prueba conocida como maratón vasco, que consiste en cortar 20 kanaerdikos y correr 20 kilómetros. Completó la hazaña en 2 horas, 9 minutos y 27 segundos, superando por 12 segundos la marca histórica que defendía Joxe Aierbe. «Siempre recordaré esa prueba, acabé destrozado. Creo que, pensándolo fríamente, podría haberme preparado mejor para un reto de ese calibre» admite.

Su retiro no fue uno cualquiera y es que lo selló con una auténtica heroicidad que consistía, nada menos y nada menos, que en levantar una piedra de 100 kilos diez veces, correr 43 kilómetros por las montañas de Tolosa y, finalmente, cortar 10 kanaerdikos. «Tardé un total de seis horas, cinco minutos y 54 segundos en completar la prueba. Empecé a las 8.00 de la mañana levantando la piedra y a las 14.06 terminé de cortar el último kanaerdiko. Fue la prueba más dura de mi carrera. Una buena manera de poner el broche final», confiesa.

En una familia no todo son flores y, junto a los consejos, también surgen las discusiones. «Cada uno hace lo que puede para dar al otro el espacio que necesita. Al final, todos hemos optado por hacer lo que nos gusta. Hay cosas que toca aprender y otras en las que hay que agachar la cabeza y asumir las responsabilidades».

El futuro de los Arria

La trilogía la completa Arria VI, nieto de Arria II y sobrino de Arria V. A sus 26 años, Aritz Azpiazu Orbegozo también ha competido en varias plazas, aunque, como él mismo reconoce le falta «algo de continuidad para acabar sumergiéndome en el mundo de la aizkora». «Mis primeros cortes los hice en el caserío, como mi abuelo y mi tío. No me he adentrado tanto en este deporte como lo hicieron ellos en sus inicios, pero sigo ligado a él», asegura.

Los tiempos han cambiado y entre los estudios y la cantidad de deportes que existen hoy en día, Azpiazu no ha realizado tantos trabajos en el caserío como los que relataba su abuelo. «Me acuerdo que mi padre trajo una madera a casa para duelarse en una apuesta con Otaegi y fue ahí cuando probé por primera vez. Me entró la curiosidad de probar», recuerda.

Falta de constancia

Al igual que su tío, el joven azpeitiarra señala que la prueba más dura en la que ha participado fue aquella que hizo con tan solo 19 años en la plaza de Azpeitia. «Era mi primer pentatlón y al final del trabajo, tuve que ser atendido. Ahí descubrí lo exigente que era este mundo». Tras estudiar psicología se apartó en parte del hacha. «Es cierto que me mantengo en buena forma, voy al gimnasio, pero a veces me falta pasar más por el caserío para seguir practicando el corte. Esto es quizás lo que más me echa en cara mi abuelo, han cambiado los tiempos y los jóvenes de hoy en día nos preparamos de otra manera», admite.

La saga de los Arria representa mucho más que una tradición. Desde los primeros pasos de Arria II, cuya destreza y pasión por la aizkora marcaron el inicio de una leyenda, hasta la consolidación de un legado con Arria V y el presente con Arria VI, esta familia ha llevado sobre sus hombros el peso y el honor de una herencia que trasciende generaciones. Cada golpe de hacha, cada entrenamiento y cada competición refleja una filosofía de vida en la que el esfuerzo y la disciplina han sido tan esenciales como la fuerza física o la técnica. Para los Arria, la aizkora no es simplemente una disciplina, mas bien es un estilo de vida. Es también un ejemplo de cómo la transmisión de valores familiares puede alimentar la continuidad de un deporte que sigue teniendo un lugar en la sociedad actual.

