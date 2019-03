Herri Kirolak El trabajo previo a la final de aizkolaris por parejas A Mikel Larrañaga y Eneko Otaño se les hace de noche en Urrestilla en uno de los últimos entrenamientos antes de la final. / REPORTAJE GRÁFICO FÉLIX MORQUECHO «Es la competición más complicada y a la vez la más bonita», asegura Aitzol Atutxa, uno de los participantes mañana en el Izarraitz de Azpeitia IÑIGO GOÑI Viernes, 1 marzo 2019, 07:26

El Urrezko Aizkolarien Binakako Txapelketa es un oasis dentro de la temporada aizkolari en la que por norma los deportistas compiten sobre todo de forma individual. El tener que acoplarse y compenetrarse con un compañero hace de la final de mañana (17.30 horas) en el frontón Izarraitz de Azpeitia algo especial. Los mismos aizkolaris lo reconocen y como dice el propio Eneko Otaño, uno de los finalistas, es «una vía de escape que se agradece».

El pentacampeón de Euskadi individual y otro de los protagonistas de la final de Azpeitia coincide con la opinión de su oponente. «Es la competición más complicada para poder entrenar, ya que hay que amoldarse al compañero, y a la vez es la más bonita. La aizkora es un deporte sobre todo individual y exige mucho sacrificio, psicológicamente te exprime mucho y en cambio cuando llega el parejas se impregna de un espíritu diferente. La filosofía de equipo sale a flote y lo que casi no haces en el interés propio, eres capaz de hacerlo por el compañero. Uno piensa que no puede fallar si el compañero lo da todo y al final, uno por otro, entras en esa dinámica de trabajo conjunto y se agradece. No puedes dejar al compañero en la estacada».

Campeonato de Euskadi por parejas 17.30 hoas Mañana en el frontón Izarraitz de Azpeitia. 3 parejas participantes Larrañaga-Otaño, Atutxa-Alberdi y Vicente-Saralegi, los defensores del titulo. Trabajo a realizar : -Primero Dos cortes a dos troncos de 45 pulgadas. -Segundo Un corte a un tronco de 54 pulgadas en vertical. -Tercero Dos cortes a dos troncos de 1,50 metros de diámetro. -Cuarto Ocho troncos horizontal.

Eso hace que la preparación sea diferente y los aizkolaris tengan que compaginar horarios, lugares de entrenamiento, elección del material y los trabajos a realizar durante las semanas previas. «El lado menos agradecido, en cambio, son los desplazamientos para poder entrenar juntos», afirma un Atutxa que conoce mejor que nadie lo que es el Campeonato de Parejas y lo que es llevar una preparación conjunta adecuada.

«La organización facilita»

El de Dima es el que mejor palmarés cuenta con siete txapelas por Parejas. Las dos primeras las ganó con Donato Larretxea y la distancia entre Bera y Dima son más de 120 kilómetros. Después ya sus 'partenaire' han sido Iñaki Azurmendi de Beasain, con quien ganó una txapela; Ugaitz Mugertza, de Mutriku, con quien dominó y marcó una era desde 2014 hasta 2017, y en los dos últimos años su compañero es Julen Alberdi 'Txikia' de Azkoitia. «La organización trata de hacer un campeonato lo más equilibrado posible, pero además intenta que la distancia entre ambos sea la menor posible. Por eso, he tenido de compañeros a dos aizkolaris guipuzcoanos y lo más cercanos posibles a Bizkaia. Larrañaga y Otaño son de dos pueblos vecinos como Azpeitia y Beizama e Iker Vicente y Rubén Saralegi son primos, aunque Iker vive en Otsagabia y queda alejado de cualquier punto. Pero que sea una pareja de primos sin duda lo facilita».

Eneko Otaño se desplaza al lugar de entrenamiento de Mikel Larrañaga, en Urrestilla, y en cambio Atutxa y Alberdi alternan las sesiones en Lemoa y en Azkoitia. «Cada pareja tiene sus acuerdos. Nosotros dividimos los entrenamientos, ya que también hay un costo. En nuestro caso nos divididos el gasto de la madera y los desplazamientos», explica Aitzol Atutxa.

La madera de los entrenamientos la pone quien es el anfitrión durante el entrenamiento. «Así el que se desplaza tiene el gasto de los kilómetros, autopista y gasolina, y el que acoge el entrenamiento pone la madera ese día. Los papeles se invierten según donde se realiza el entrenamiento. Es una forma de dividir los gastos».

No es la única forma de entrenar reconoce Atutxa. «Al margen de entrenar nos dedicamos a nuestros oficios y es complicado compaginarlo con los entrenamientos. Nos juntamos cuando nos viene bien a uno y otro. Sobre todo los fines de semana. Si se realizan seis entrenamientos, los dividimos: tres en Azkoitia y tres en Lemoa. Otras veces, en una pareja, uno puede poner la madera y el otro, los desplazamientos. Cada pareja tiene sus propios acuerdos».

Eso sí, Atutxa destaca el encanto que tienen las competiciones por parejas. «Sobre todo porque tenemos pocas competiciones de dúos y son zonas de alivio. En Bizkaia tenemos el campeonato vizcaíno y en agosto competimos en el Ramón Latasa. Los navarros también cuentan con el campeonato navarro de parejas, aunque los campeonatos tienen duración de solo un día. El Urrezko Aizkolariak, en cambio, se alarga y hay tiempo para prepararlo. En Gipuzkoa no hay campeonato territorial por parejas».

La preparación, modificada

Las tres parejas finalistas han variado este año la preparación para la gran final ya que el trabajo que se van a encontrar será diferente. Los retos previos al último trabajo pierden peso y entre ellos se encontraba el corte en vertical. Ahora solo tendrán un kanaerdiko en el segundo trabajo. «Los esfuerzos previos son cortos y donde está el verdadero volumen es en el último», asegura un Atutxa que coincide con Eneko Otaño. «En el último trabajo hay muchísima tarea. Como decía, Otaño si se llega con un pérdida de tiempo de alrededor de medio minuto estás vivo. En el último trabajo nos vamos a ir a los veinte minutos», añade.

Los entrenamientos están más centrados en ese último de txanda libre y los aizkolaris deben decidir quien corta en el exterior del tronco y quien lo hace dentro. Es fundamental que elijan bien y para eso hay que probarlo antes en los entrenamientos. Normalmente los aizkolaris ya saben quién corta bien fuera y quién dentro, pero medirlo con el cronómetro ayuda para estar seguros. Realizar los relevos con precisión también puede ser importante y eso también se entrena. No hay espacio para la improvisación, ya que un segundo puede decidir el ganador».

Trabajo en equipo

«Larrañaga y Otaño tienen más opciones con el formato actual. No hay que descartarlos para nada», aseguran Atutxa y Alberdi, que ya les superaron en la fase de grupos. «Ahora será más largo y el trabajo es más adecuado para sus condiciones».

La pareja guipuzcoana se entrenó junta por última vez el pasado martes en Urrestilla. Los dos aizkolaris prepararon los troncos con mimo, ya que lo que se desconoce es que la aizkora es un deporte donde el entrenamiento no comienza con el corte y el primer hachazo sino que hay que preparar los troncos, clavarlos, ponerlos en fila. Aunque sean dos necesitan ayuda de alguien más. «Esto es un equipo. Descargar la madera, moverla del camión, llevarla donde se va a realizar el entrenamiento... hay mucho trabajo por detrás. Y después, como no, cortarlo». Empiezan de día y acaban a la luz de los focos.

Se aconsejan uno a otro. «Para que no se cierre el tronco coge un corte más amplio, un poco más a la derecha, da un golpe más arriba, no cierres tanto el corte, da el golpe de más arriba... los pequeños secretos de la aizkora». La teoría todos lo saben bien y coinciden al afirmar que en casa todo se ve más fácil, pero cuando estás en la plaza, a 180 pulsaciones, cansado, con un rival al lado apretando... no salen igual ni los cortes, ni los golpes».

Mañana este trabajo previo, fuera de los focos, saldrá a la luz en Azpeitia.