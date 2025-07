Torres, en el camino al Challenge

Álvaro Vicente Martes, 1 de julio 2025, 07:48 Comenta Compartir

Joseba Torres ha vuelto de Normandía «contentísimo» por el resultado final cosechado el domingo en el torneo Le Vaudreuil Challenge, en el que acabó segundo ... tras un emocionante playoff con otros tres jugadores más. «No puedo negar que he vuelto feliz, pero estoy más satisfecho si cabe por las sensaciones que he tenido durante toda la semana, no solo en ese último día», subraya.

Para el hondarribiarra, de 23 años, más allá de triunfos en torneos menores, este segundo puesto es su mejor resultado desde que dio el salto a profesionales en septiembre del pasado año porque significa que se ha codeado con los jugadores que están tratando de ganarse una plaza en el DP World Tour siendo él un recién llegado que compite en una categoría inferior con presencia en torneos puntuales del Challenge Tour. El triunfo fue para el inglés David Horsey, de 40 años, que rompió una sequía de casi una década sin victorias en el circuito al imponerse con un birdie en el primer hoyo del playoff, celebrado en el par 3 del hoyo 10, gracias a un golpe magistral que dejó la bola a escasos centímetros del hoyo. «Era un par 3 difícil, de 190 metros, y la dejó a metro y medio de bandera. Díficil hacerlo mejor», relata Torres. El escocés Daniel Young y el también inglés James Allan fueron los otros dos contrincantes. El golpe del guipuzcoano tampoco fue bueno. Dejó la bola a «cinco-seis metros» y desde ese punto tiró un «espectacular» putt que iba para dentro pero terminó haciendo la corbata. Hizo el par. «Fue una lástima, pero, insisto, me quedo con lo bien que he jugado toda la semana y que pude disfrutar como un niño de ese momento del playoff. Son situaciones que siempre quieres jugar, un playoff con grandes jugadores, un cara y cruz, y solo puedo estar satisfecho de cómo respondí. Disfruté como un niño», confiesa con una tranquilidad que asusta. Ese playoff, al que cuatro jugadores llegaron con -16 después de las cuatro vueltas, fue el colofón a una última vuelta sensacional de Torres con -6, después de seis birdies y dos bogeys en los últimos nueve hoyos. «En el 17 hice bogey pero me repuse en el par cinco del 18 con uno de los mejores hierros que he dado nunca, un hierrazo 'cuatro' desde el bosque que me permitió tirar para eagle desde cinco metros. Solo por ese momento ya mereció la pena». El segundo puesto en Normandia no cambia en exceso el calendario que tenía previsto para las próximas semanas –entre finales de julio, agosto y septiembre jugará torneos en Escocia, Irlanda, Finlandia, Polonia y Portugal– pero sí le permite aproximarse más al objetivo de lograr la tarjeta para jugar todo el circuito Challenge –la segunda división en Europa– la próxima temporada. Ahora tiene 221 puntos y la tarjeta será suya si alcanza los 280. «Estoy cerca y lejos a la vez así que hay que seguir trabajando», zanja tratando de no lanzar las campanas al vuelo. «No queda otra que seguir», insiste. Sabe bien que es la única vía para alcanzar la primera división, el DP World Tour. Está en el camino. En el horizonte, antes, la posibilidad de jugar la final del Challenge en Mallorca. No es un objetivo descabellado.

