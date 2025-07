Tió, un oro inspirado en París

Si hay un momento que marcó los Juegos Olímpicos de París 2024 ese fue el cierre de la ceremonia de la inauguración. Una imponente Céline ... Dion desde la Torre Eiffel iluminada, interpretaba el 'Hymne A L'Amour'. Y qué mejor sitio para cantar un himno así que en la denominada ciudad del amor. El momento tan emotivo marcó a Iris Tió, que nunca se imaginó, tras ver esa actuación en directo, que precisamente esa música sería la que le guiaría a lograr un oro mundial justo un año después.

Su carrera todavía es corta, pero ya ha escrito una página dorada en la historia de la natación artística española al alzarse el martes con el título de campeona del mundo en la modalidad de solo libre durante el Mundial de Natación Singapur 2025. A sus 22 años, la nadadora barcelonesa brilló con una actuación impecable que le valió una puntuación total de 245.1913 puntos.

Sus combinaciones técnicas fueron impecables y el plus artístico deslumbró a los jueces y al público. Llamó mucho la atención su apariencia con el espectacular bañador blanco bordado con brillantes y el peinado, una combinación perfecta de sencillez y elegancia.

Tió superó a rivales de gran nivel como la china Huyan Xu y la bielorrusa Vasilina Khandoshka —quien compite bajo bandera neutral en los mundiales— y dio a España su primer oro en estos campeonatos de cualquier disciplina, confirmando así que se sitúa como una de las figuras más destacadas del panorama internacional.

La propia nadadora no tenía casi palabras tras colgarse el tan significativo oro: «Cuando ha salido la puntuación de China no me lo creía; estoy muy feliz y orgullosa». Ya se ha convertido en la primera medallista de oro mundial en solo en la historia de España y solo puede darles las gracias a sus entrenadoras, porque sin su apoyo desde el principio, esto no hubiese sido posible: «Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho».

La seleccionadora Andrea Fuentes, una de las grandes artífices de este logro y referente en la última década de la natación artística española, se deshace en elogios hacia Iris. «Tarde o temprano, el corazón gana siempre. Gracias por confiar en nosotras y ser tan mágicamente increíble de verdad», ha comentado en redes sociales.

Ella fue una de las protagonistas del momento en el que todo el equipo vio la puntuación y confirmaron que Iris era la campeona. Abrazos y gritos con todo el staff y la nadadora que ha representado como una especie de fin de círculo, dedicado a uno de los grandes iconos de este deporte: Gemma Mengual.

Junto a Andrea, formaron una dupla indivisible y pusieron la natación artística española en el centro del mapa de este deporte. Sin embargo, Gemma estuvo siempre opacada con la perfección absoluta y altísimas puntuaciones de las nadadoras rusas. Por fin, en 2025, Iris ha roto esta «tradición» y ha tocado el cielo por ella y por todas las que le precedieron. El triunfo que Iris Tió ha alcanzado tiene una gran carga simbólica: el fin de décadas de hegemonía rusa y china.