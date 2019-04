CABALLOS 'TIGER ROLL', LEYENDA EN EL GRAND NATIONAL Domingo, 7 abril 2019, 11:40

Desde el inigualable 'Red Rum', que se hizo con su tercer Grand National en 1974, ningún caballo había sido capaz de repetir éxito en la carrera de obstáculos más dura del planeta. Lo que parecía imposible de repetir lo hizo ayer realidad en Aintree un estratosférico 'Tiger Roll' ante 40 rivales. Venció con tres cuerpos de ventaja a 'Magic Of Light' y tercero fue 'Rathvinden'. La carrera se cobró una nueva víctima. 'Up For Review' se cayó en el primer obstáculo y sufrió una herida fatal, informa Imanol Arruti.