Artes marciales El rey del tatami es de Brunete Promesa. Nikoloz Sherazadishvili posa con la medalla de oro lograda en el Mundial de Bakú a su llegada al aeropuerto de Barajas. / EFE Niko Sherazadishvili, judoca de origen georgiano, ganó el primer oro en un Mundial tras una infancia llena de complicaciones | J. ASTRAIN Martes, 2 octubre 2018, 07:43

El judoca de origen georgiano pero nacionalizado español Nikoloz Sherazadishvili se proclamó el pasado miércoles campeón del mundo de judo por primera vez en categoría de 90 kilos, al superar por 'ippon' al cubano Iván Felipe Silva Morales en la final disputada en Bakú (Azerbaiyán).

Sherazadishvili (22 años), medalla de bronce hace unos meses en el Europeo, se impuso después de más dos minutos en el tiempo de oro (tiempo adicional tras los cuatro minutos reglamentarios de combate). «Es increíble. Tuve un sorteo en el que o era campeón del mundo o no hacía nada. He ido combate a combate y estoy muy, muy contento», aseguró en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Judo. Hasta la fecha, solo dos mujeres (Isabel Fernández y Miriam Blasco) lo habían conseguido para España, y hace más de dos décadas.

Su vida en sus 22 años ha sido tan espinosa como su trayectoria en Bakú. Con 13 años emigró a España con sus padres y su hermano mellizo Sandro. La situación política en Georgia (su progenitor ocupaba un puesto político) les empujó a hacer las maletas. Allí se quedaron sus hermanas al cobijo de los abuelos. Pero su padre nunca se acostumbró a la distancia: «Sufría bastante y le entró un poco de depresión. Empezaba a estar delicado de salud. Al final, se volvió», explica Quino Ruiz, entrenador de Niko. Sin embargo, poco después de regresar, hace un año, falleció. «Yo he pasado a ser su padre», dice su técnico. «Es el hijo que todos soñamos. Lo ha pasado mal».

Y hace poco más de un mes, en la antesala del Mundial, otro golpe: un primo hermano de 23 años con el que estaba muy unido murió de repente. Ahora, dice su técnico, su intención es traerse a España a su madre y a sus hermanas, una arquitecta y otra soprano.

Ser el tercer español campeón del mundo de judo tiene sus cosas. «En el Mundial ya me sorprendió que me conociera tanta gente, aunque solo estaba a 500 kilómetros de Georgia, y pensé que era por eso. Al llegar aquí aluciné con el recibimiento». Sherazadishvili también asegura que «me dolió mucho elegir entre Georgia y España, pero mi vida ya estaba aquí. Varios países me ofrecieron mucho dinero para nacionalizarme».

El flamante campeón ya tiene entre ceja y ceja su próximo objetivo, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. «Con 20 años me quedé fuera de los Juegos de Río por solo unos puntos y ahora, pienso en Tokio, cómo no. Pero debo tranquilizarme. Quedan dos años y tengo mucho trabajo por delante. Ahora soy el número uno del ranking mundial y mantenerme ahí será duro. Hasta ahora estoy contento con mi progresión. He mejorado muchísimo en cada competición, a nivel técnico y a nivel físico.

Una calle con su nombre

La localidad madrileña de Brunete le brindó un gran recibimiento y un sentido homenaje. El Ayuntamiento de dicha localidad aprobó este pasado fin de semana dar el nombre de una calle al judoka de origen georgiano como muestra de reconocimiento por una «proeza deportiva sin precedentes en el judo español».