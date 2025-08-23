El 'swing' empresarial de dos amigos guipuzcoanos

El golf ha formado parte de sus vidas casi desde que dieron sus primeros pasos. Se han criado entre hoyos, búnkers y calles y los ... palos todavía hoy les acompañan allá donde vayan. Ignacio Areitio e Iñigo Arnaez, dos jóvenes donostiarras, golfistas por vocación acaban de dar el que puede ser su golpe maestro: lanzar la primera marca nacional de bolas de golf para amateurs cumpliendo así, de alguna manera, un sueño: devolver a este deporte lo que a ellos les ha dado.

«Ha costado mucho trabajo pero lo hemos conseguido. Hemos lanzado una bola que está muy bien a nivel de calidad-precio, que tiene ese equilibrio entre distancia y control y somos la primera marca española en hacerlo. Además, nuestro proyecto tiene un lado benéfico porque con cada compra podemos ayudar a jóvenes profesionales en su andadura», resume Areitio.

Acostumbrados a hacer kilómetros por los campos, sobre todo Arnaez que llegó a dedicarse profesionalmente al golf, y a compartir experiencias con otros deportistas, pronto se dieron cuenta de que en Gipuzkoa había buenos golfistas y excelentes instalaciones, pero faltaba «algo más». Ese algo más al que tantas horas le dedicaron después de los partidos se ha materializado ahora, meses después, en una bola con la que esperan conquistar a los deportistas. «Sentimos que el golf está creciendo mucho a nivel amateur y no hay una marca que se identifique con esas personas, con su juego», cuenta Arnaez, uno de los fundadores.

'Arrow One', como la han bautizado, lleva unos días en el mercado pero el camino ha sido largo. «Hemos empezado desde cero. Al final lo hemos hecho como 'hobby'. Conocemos este deporte, pero desde el otro lado. Hemos tenido que investigar, ver qué se estaba haciendo, cómo y dónde. Vimos que había marcas que hacían ropa pero no bolas. Teníamos una oportunidad», relatan. Han sido muchas horas, pero se les ha hecho llevadero. «Ha sido divertido porque lo hemos compaginado bien con nuestros respectivos trabajos y porque es un área que nos apasiona. Hemos aprendido mucho y todavía nos queda», cuentan. Esa investigación les llevó a probar varios prototipos con diferentes capas, materiales y acabados. Y los testaron tanto en el campo como en simuladores, donde entran en juego más variables. «Éramos y seguimos siendo muy quisquillosos. Según el número de capas, la bola ofrece más control o más distancia. Hemos tenido que jugar mucho con esas variables hasta dar con el equilibrio idóneo», explican.

De China a Soria

Meses de trabajo de campo. De prueba y error. De hablar con fabricantes. De aquí y de allí. De analizar sensaciones y volver a testar y tomar decisiones. «Lo primero que hicimos fue mirar en China, porque actualmente la mayoría de bolas que hay en el mercado se fabrican allí. Casi todas vienen de Asia o bien de Estados Unidos, pero no hay nada local. Probamos varios modelos chino y eran buenos, pero no encajaban con nuestra idea de un proyecto cercano, con comunidad y arraigo», detalla Arnaez. Al final, después de mucho preguntar y comprobar dieron con una empresa en Soria que se ajustaba a sus necesidades. «La fabricación nacional nos permitía diferenciarnos, desarrollar bolas adaptadas a lo que el amateur puede buscar y huir así de esa estandarización que ofrecen las fábricas asiáticas, donde se producen bolas para varias marcas», puntualizan. De esta manera, «podemos ir un poco más de la mano con los fabricantes españoles y desarrollar bolas que nosotros creemos que se adaptan mejor al juego de la mayoría de las personas. Por ejemplo, con películas que duren más y, por tanto, que aguanten más golpes», detallan.

Apoyo a los jóvenes golfistas

El proyecto Arrow va más allá de su producto estrella. También busca apoyar a los jóvenes golfistas que comienzan su carrera profesional. Arnaez sabe por experiencia lo difícil que resulta encontrar patrocinadores en los primeros pasos. «Queremos que la marca sea también una plataforma de apoyo al golf, con donaciones y colaboraciones. Que la gente, al comprar nuestras bolas o a través de la web, pueda contribuir».

De hecho, en su puesta de largo hace unos días ya destinaron parte de lo recaudado a la asociación Why Not? y no descartan futuras alianzas con otras organizaciones benéficas. «Queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad, de la manera que sea», comentan.

'One' es solo el principio. Es la primera bola, pero ya piensan en nuevas tipologías. Arnaez y Areitio no descansan. Siguen pensando en cómo diseñar otras que sean más sostenibles, con materiales reciclados o núcleos reutilizados. «Estamos explorando opciones para desarrollar una bola competitiva y sostenible, porque el golf también se está moviendo en esa dirección», apuntan. También confían en poder lanzar otras más técnicas, diseñadas para golfistas de hándicap bajo, como el que ellos tienen, con recubrimientos más blandos que permitan efectos mucho más precisos.

Aunque solo llevan unos días en el mercado, ya se han encontrado en el golf de Jaizkibel algunas bolas perdidas de su marca por el campo. Les hace ilusión, ríen al contarlo. «Eso es que se van vendiendo», sostienen. Además, ya han empezado a recibir algunas impresiones de quienes han jugado con ellas. «Parece que la gente está contenta y nosotros mucho más de escuchar sus pareceres. Todas las sugerencias, siempre que sean constructivas, son bienvenidas y tomamos nota», dicen.