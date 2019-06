Piragüismo Suspense para la clasificación de los guipuzcoanos en Bratislava Maialen Chourraut, en acción. Maialen Chourraut se clasifica por menos de un segundo, y Ander Elosegi, Joan Crespo y Klara Olazabal tuvieron que ir a la repesca I. ARISTIZABAL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 junio 2019, 08:19

Por el nivel que tienen, sabemos que los piragüistas guipuzcoanos están más que capacitados para superar las primeras rondas de las competiciones europeas. Sin embargo, no se puede dar por hecho que todos alcancen la semifinal -algunas veces no sucede- o que no tengan que sufrir para ello.

Tanto en el Europeo de Pau a principios de mes como en la prueba inaugural de la Copa del Mundo el pasado fin de semana en Londres y también en la segunda cita, la que se está disputando en Bratislava, los cinco guipuzcoanos efectivamente superaron la primera ronda. Eso sí, hubo mucho más suspense ayer en Eslovaquia que en las dos anteriores competiciones. Tres de nuestros representantes necesitaron la repesca, otra pasó por menos de un segundo y el quinto sí que se mostró sólido.

Maialen Chourraut (Atlético San Sebastián) rozó la eliminación en la primera manga, aunque le hubiera quedado la repesca. La lasarteoriatarra tocó la puerta número siete y otros tantos segundos de retraso sobre el mejor tiempo llevaba en los dos pasos cronometrados. Al final fueron 11.10 con respecto a la más rápida y acabó vigésima, con solo 77 centésimas de margen sobre la primera eliminada.

Por 26 centésimas no entró a la primera Ander Elosegi (Santiagotarrak), que sin los dos toques que hizo estaría entre los diez primeros. En la repesca sí que fue veloz, marcando el mejor tiempo y casi igualando (veinte centésimas) el registro más rápido de toda la mañana en C-1.

Parecido final tuvo la historia en K-1 de Joan Crespo (Santiagotarrak), ya que fue el primero de la repesca, en una bajada que nada tuvo que ver con la primera que había hecho, ocupando el puesto 41 a siete segundos del premio. Sí lo obtuvo a la primera el otro kayakista, un Samuel Hernanz (Atlético San Sebastián) que ocupó la novena posición, a 3.67 del primero y a 1.71 del segundo.

Por último, en C-1 Klara Olazabal (Santiagotarrak) también tuvo que bajar dos veces. En la primera se saltó dos puertas y perdió tiempo volviendo a por ellas. En la segunda, pese a dos toques, fue quinta a 5.07 de la más rápida.

Chourraut y Elosegi afrontan hoy las semifinales en busca de un puesto entre los diez primeros para así disputar sus respectivas finales. Crespo, Hernanz y Olazabal encararán esos retos mañana.

Peña y Lazcano

Por otro lado, dos guipuzcoanos van a competir en los Juegos Europeos en Minsk (Bielorrusia). Se trata del zumaiarra Iñigo Peña, formando pareja con Paco Cubelos en K-2 1.000, y la pasaitarra Begoña Lazcano, que completará el K-4 500 junto con Isabel Contreras, Natalia García y Sara Ouzande.