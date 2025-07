Sudáfrica, territorio de las González Etxabarri

Álvaro Vicente Martes, 1 de julio 2025, 08:15 Comenta Compartir

Las hermanas zumaiarras Janire y Annette González Etxabarri han derribado otra puerta. Esta vez en Sudáfrica. Ya lo advirtieron cuando visitaron las instalaciones de este periódico poco antes de subirse al avión: «Vamos con ilusión dispuestas a pelear con quien se nos ponga por delante». Dicho y hecho.

Annette, de 18 años, ha logrado la primera victoria de su carrera en el circuito QS y su hermana mayor, Janire, ha cerrado su etapa júnior con un nuevo triunfo. Las dos han ganado en Ballito, a unos 40 kilómetros al norte de Durban, en dos campeonatos que son la antesala de la cita estrella, el Challenger Series, el selecto circuito del que salen los surfistas que la próxima temporada competirán en la primera división.

Annette tuvo que surfear cuatro mangas en un mismo día así que cuando fue sacada a hombros del agua lo único que quería era descansar: «Estoy súper cansada. No tenía presión, simplemente he intentado dar lo mejor de mí y por suerte ha salido a la perfeccción».

Sin tener presente la molestia en la rodilla que le viene dando la lata desde hace semanas, la menor de las González Etxabarri dominó la final de principio a fin. A los pocos segundos de sonar la bocina, obtuvo un excelente 8.83, a la postre la puntuación más alta de la competición en una sola ola. La campeona de Europa júnior el año pasado sumó después 6.17 puntos para un total de 15 de 20 posibles poniendo ya a Teresa Bonvalot en una situación de combinación. Este resultado en el campeonato sitúa a Annette en posiciones privilegiadas. Los 4.745 puntos le dejan en la quinta plaza de la clasificación mundial.

Janire no se quedó atrás. La mayor de las hermanas, olímpica en los últimos Juegos de París donde no tuvo suerte, se reencontró con la victoria en esta cita júnior, en condiciones de mar complicadas que no permitieron altas puntuaciones.

Janire sumó dos olas que no pasaron de seis puntos (5.17 y 4.50) pero fueron suficientes ante la tahitiana Kiara Gold, la brasileña Sophia Medina –hermana del tricampeón mundial Gabriel Medina–, y la local Emily Jenkinson. «Las olas de la final fueron realmente difíciles, pero logré ganar y estoy súper contenta», confesaba Etxabarri tras surfear un total de ocho olas en la manga definitiva.

Previamente, en semifinales, Janire se enfrentó a la sudafricana Remi Fourie, a quien había superado en la ronda de 24; a su compatriota Louise Lepront, campeona de Sudáfrica a quien también había superado en los cuartos, y a la japonesa de 17 años Mirai Ikeda, llegada a este campeonato tras un cuarto puesto en el Krui Pro QS 6.000 de Indonesia. Y una vez más, Janire, tres veces consecutiva campeona de Europa júnior (2020, 2021 y 2022), se impuso para ganar a su vez una buena dosis de confianza ante la cita Challenger que se avecina e el mismo escenario.