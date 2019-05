Más deportes El mejor stand-up paddle en el mejor marco posible Los competidores remontan el Urumea en la última edición, en la fotografía principal, y navegan pegados a las rocas bajo el puente del Kursaal La Concha, el río Urumea y La Zurriola acogen este sábado una prueba del circuito europeo, y el domingo, una popular ÁLVARO VICENTE Jueves, 30 mayo 2019, 19:10

Empezó de forma tímida, casi pidiendo perdón entre el maremagnun de citas acuáticas, y en nada, en apenas cuatro años, son los propios competidores quienes solicitan la posibilidad de participar en una cita convertida ya en una de las más atractivas del circuito europeo de stand up paddle, el 'Amstel Radler Eurotour'. Eso es lo que dice Fernando Ibarreta, el productor de esta cita de la mano del club Fortuna, el cerebro de la prueba atlética Behobia-San Sebastián y de otros muchos saraos en nuestro territorio. «Viene lo mejorcito del mundo, la élite. No hay otra prueba igual en el circuito europeo: tiene aguas tranquilas, olas de surf... Es de las más completas y exigentes del calendario», apunta con una sonrisa de oreja a oreja. El australiano Michael Both, que se alzó con la victoria en la primera edición y el año pasado; el hawaiano Connor Baxter; la favorita siempre en San Sebastián al haber ganado en las tres ediciones anteriores, la francesa Olivia Piana; la catalana Susak Molinero... Habrá participantes de medio mundo: Perú, Brasil, Alemania, Finlandia, Portugal, Australia...

En esta edición una de las novedades estará en el circuito. Será prácticamente calcado al del año pasado, pero en La Zurriola se ha decidido alterar ligeramente el mismo para evitar posibles accidentes en la zona en la que rompen las olas cerca del muro de Sagüés. Hasta este año los competidores debían hacer el giro, la ciaboga, en la orilla, en la zona en la que cubre por la cintura, lo que exigía una destreza que no todos tienen, mucho menos los populares, así que este año, «para evitar cualquier mal golpe», se ha optado por poner la boya en la arena de la playa. «También será espectacular. Los competidores saldrán con la tabla al hombro, harán el giro y volverán al agua», explica Ibarreta.

Hoy las tablas son cada vez menos toscas, tienen formas más definidas, su peso está muy ajustado -entre siete y ocho kilogramos- y eso permite que el deportista, que se propulsa con la ayuda de un remo, de las corrientes de mar y las olas, avance a una velocidad endiablada. El recorrido tiene una distancia de 13 kilómetros. La salida y llegada estará situada en los relojes de La Concha. El pistoletazo de salida será el sábado a las 12.30 horas. Los participantes pondrán rumbo al Urumea hasta el puente de María Cristina, donde estará situado el primer giro. En ese trayecto se les podrá ver pegados a las rocas del Paseo Nuevo para aprovechar cualquier rebote de las olas que les pueda llevar más rápido. Una vez hecho el giro en el Urumea, remontarán el río hasta la playa de La Zurriola, a la que accederán bordeando el espigón. En la Zurriola, doble porteo. Desde Monpas pondrán rumbo al Peine del Viento por detrás de la isla y desde ese punto divisarán ya la llegada en los Relojes de La Concha, donde antes de cruzar la meta deberán hacer otro doble porteo.

El domingo será el turno de la cita popular. «El que quiera está invitado. Le prestaremos una tabla», apunta Ibarreta. Será una marcha popular en la que habrá sitio para los sub16 y sub14. Será a las 12.30 horas.