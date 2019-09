Caballos Los sprinters protagonizan el último asalto de la temporada 'Angel Down' accede al paddock de ganadores. / P. MARTÍNEZ Cinco aspirantes pelearán por el triunfo con 'Presidency' dando brillo a la carrera más rápida (1.200 metros) del verano donostiarra IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 1 septiembre 2019, 09:00

A diferencia de lo que sucedía en la añorada temporada de invierno, a día de hoy San Sebastián se ha convertido en territorio casi vedado para los 'flyers'. Menos mal que nos queda este pequeño reducto en la penúltima jornada, que nos permite disfrutar de una las carreras más espectaculares de la temporada.

Uno de ellos, 'Presidency', valor 45 nada menos, será el favorito del premio Irizar, carrera principal de la reunión que se disputa esta tarde en el hipódromo donostiarra (17.30). Los duelos de este curso en la velocidad española no han sido tan increíbles como los del pasado año, pero el nivel ha seguido siendo alto. Para deleitarnos ya hemos tenido al crack 'Bataash', una tormenta que se desató hace unos días para batir el récord de la pista de York y marcar uno de los mejores valores del continente.

Los sprints están de moda.Y el nuestro servirá para coronar al más veloz del verano vasco. 1200 metros para decidirlo y cinco aspirantes en los cajones de salida. Defiende título 'Angel Down', que casi ha calcado su anterior verano. Ganó la preparatoria del Gobierno Vasco y fue cuarto en la gran milla.

Un metrónomo que siempre da su valor. El principal problema para él está en que sus adversarios son esta vez más poderosos. Empezando por un 'Presidency' que pagó un poco la novatada en su primera en la pista. A pesar de que llevaba tiempo entrenando en Donostia, la competición es otra cosa, y no dobló demasiado bien en la consolatoria del Gobierno Vasco. A pesar de todo, su recta final le sirvió para ser segundo y demostrar que está en una buena condición. Esta vez se sube a él un Borja Fayos que no perdona una, lo que unido al conocimiento de la pista, le debe hacer mejorar.

En todo caso, no deberá estar lejos de su mejor versión si quiere derrotar a 'Cuppacoffee'. El pupilo de Michaella Augelli es un feroz puntero al que no será fácil pasar. No tuvo suerte en su última donostiarra, molestado por un caballo desmontado, pero si repite rendimiento debería tener un rol protagonista en un metraje ideal para sus condiciones. 'Arab Poet' y 'Vert Parsley' tienen opciones más reducidas, pero no serán meras comparsas.

Revancha para 'Doctor Oscar'

La tarde comenzará con una prueba para nacionales en la que clama venganza 'Doctor Oscar'. El castaño de Guillermo Arizkorreta ha partido como claro favorito en sus dos del verano, pero en ambos casos solo pudo terminar segundo por detrás de los pupilos de Oscar Anaya. Esta vez, en una distancia que juega a su favor, debería darle la vuelta a la tortilla respecto a 'Nader', su verdugo el último día. Su principal rival podría ser en esta ocasión 'Cañedo', condenado por una mala salida en su más reciente pero con valor como para lucharla.

El programa también ofrece la última carrera de la temporada para los potros de dos años. No estará nada mal la despedida, que ofrece un interesante duelo entre 'Lady Trinity' y 'Navia', dos yeguas que dejaron una buena impresión en su debut y que tienen por delante un próspero futuro. El programa se completa con un complicado hándicap, en el que 'Lady Lola' podría hacer valer su forma, y una carrera para jinetes amateurs en la que confluyen varios elementos de calidad. 'Wealth Tax' puede repetir éxito, pero 'Leader's Legacy' pinta a rival muy duro.