Balonmano Sodupe: «Ha sido un honor ser el presidente del Bidasoa» Sodupe, durante una comparecencia. / De la Hera Tras 16 años en el cargo, no se va a presentar a la reeleción BORJA OLAZABAL Viernes, 27 julio 2018, 12:19

El presidente del Club Deportivo Bidasoa, José Ángel Sodupe, comunicó en la Asamblea General Ordinaria celebrada ayer, que tras 16 años en el cargo, no se va a presentar a la reelección. Y esta misma mañana ha ofrecido una rueda de prensa para explicar por qué ha tomado esta decisión.

Sodupe ha dicho que «ha sido un honor ser el presidente del Bidasoa durante 16 años. He tenido alegrías, pero también me ha tocado vivir los momentos más críticos del club. Tuve la desgracia de descender al Bidasoa, pero luego he conseguido volver a subirlo a la Asobal, que es el sitio en el que debe estar. Pero sobre todo, me quedo con haber conseguido que el club no desapareciera cuando estuvo a punto. Es un orgullo que el Bidasoa, junto al Barça, sea el único campeón de Europa del estado que no ha desaparecido».

El presidente también ha contado que «en los últimos años siempre he tenido momentos de querer dejarlo, pero nunca ha habido nadie que se quisiera hacer cargo del club y por eso he seguido. Ahora, saber que hay gente de trás, se rumorea que dos posibles candidatos, me ha impulsado a tomar esta decisión».

Además, ha añadido que «en el plano personal, ser presidente del Bidasoa ha sido un orgullo, pero también es verdad que me ha quitado mucho tiempo de mi vida laboral y privada. Y también tengo ganas de dedicarle más tiempo a mi familia».