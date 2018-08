Balonmano Silvia Arderíus: «El primer objetivo es la Supercopa y vamos a por ella» Arderíus posa ayer en Bidebieta antes del entrenamiento. / UNANUE La jugadora del Bera Bera recibe esta noche el premio MVP Iberdrola a la mejor jugadora de la pasada Liga en la previa de la lucha por el primer título de la temporada ÁLVARO VICENTE Viernes, 31 agosto 2018, 08:39

Silvia Arderíus (Madrid, 1990) confía en que el Super Amara sea capaz de hincarle el diente mañana al Liberbank en la Supercopa que se disputa en Gijón. «Es un equipo que defiende bien y al que es difícil hacerle goles, pero llegamos bien y estamos preparadas para luchar por el primer título de la temporada», advierte. Antes de ese partido, la central recibirá esta noche el premio MVP Iberdrola que la acredita como la mejor jugadora de la pasada Liga.

- ¿Qué significado tiene recibir el trofeo de mejor jugadora?

- Es el premio a la regularidad que quizás me había faltado antes de llegar al Bera Bera. Hasta el año pasado había sido una jugadora importante en equipos menores, y uno de los objetivos que me marqué cuando llegué a San Sebastián era seguir siendo importante en un conjunto en el que su fuerte es el colectivo. Por suerte no tardé mucho en adaptarme al juego del Bera Bera, pese a ser totalmente distinto al que estaba habituada, y eso es algo a lo que doy más valor. Este premio es la confirmación de que lo conseguí y además pude ayudar a conseguir los títulos colectivos que me faltaban en mi carrera, otra de las razones por las que fiché por este club.

- ¿Qué supone el respaldo de una marca como Iberdrola al balonmano femenino?

- Es fundamental. El apoyo al deporte femenino de empresas como Iberdrola hace que tengamos el impulso que necesitamos para ir creciendo. Nuestra liga y otras muchas ligas femeninas a las que apoya Iberdrola han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Han mejorado las condiciones de las jugadoras, cada vez más profesionalizadas, y también las condiciones de las jugadoras y clubes han mejorado. Y sobre todo, lo más importante, es que estamos teniendo más visibilidad gracias a que por ejemplo Teledeporte ofrece un partido de balonmano femenino cada jornada. Iberdrola nos ha aportado visibilidad.

-¿Qué partido espera en Gijón? Es un equipo que ha perdido jugadoras y potencial...

- Todo el mundo dice lo mismo, pero no me fío, porque el bloque principal, salvo la portera, ahora con nosotras, sigue siendo el mismo. Es muy peligroso. Además, las jugadoras que han perdido no tuvieron un papel muy importante en la pasada temporada. Ha tenido resultados muy dispares en pretemporada y hay que respetarles mucho.

- ¿Dónde puede estar la clave?

- Liberbank Gijón, igual que nosotras, es un equipo que se basa en la defensa. Ya lo sufrimos en nuestras carnes en la Copa cuando su defensa posicional se nos atragantó y nos costó muchísimo hacer gol. En ataque su juego es muy individualizado, parte todo de su central, y supongo que intentarán que sea un partido lento.

-¿Hasta qué punto condiciona la disputa la semana que viene de la previa de la Champions en Polonia?

- La mejor forma de encarar esa competición es hacerlo bien en la Supercopa, así que no pensamos más allá del partido ante el Gijón. Europa es un premio y la Supercopa es un objetivo real. Y vamos a por ella.

- ¿Por qué damos por hecho que en Polonia van a perder con el subcampeón de la Bundesliga y se lo van a jugar todo con el equipo italiano, a las que deben ganar para entrar en la tercera ronda de la Copa EHF?

- Yo también me lo pregunto. A priori el Bietigheim es el más complicado, parece que están un punto por encima nuestro, pero no tenemos nada que perder y hay que pelearlo. Hay que tratar de aprovecharse de la falta de presión que tenemos en ese partido para tener opciones de ganarlo. Seguro que no somos un rival fácil para ellas. Y si no ganamos ese partido, al día siguiente nos tocaría posiblemente el Jomi Salerno italiano, que a priori es de nuestro nivel. Ese no se puede escapar.

-¿Es cierto que el fondo de armario del Bera Bera ofrece más garantías esta temporada?

- Sí (rotunda). Los refuerzos han sido de mucho nivel y se han adaptado muy rápido. Sobre el papel tenemos mejor plantilla y ahora el reto es hacer un equipo todavía mejor y conseguir revalidar los títulos.

- Al margen del Rocasa y el Guardés, ¿qué equipo intuye que puede acercarse a esa zona noble en la Liga?

- No creo que haya sorpresas. Rocasa ha conseguido mantener el bloque y en eso tienen ventaja respecto a Guardés y nosotras, que hemos cambiado muchas jugadoras. Les hace ser peligrosas, sobre todo al principio de la Liga, porque tanto Guardés como nosotras podemos acusar la falta de conjunción de las piezas. Intuyo que estaremos tres equipos arriba y el resto estarán un escalón por debajo, pero en enfrentamientos directos todos serán peligrosos. Málaga siempre gana partidos a los de arriba, Aula, lo mismo, Mavi... Son equipos que siempre quitan puntos a los de arriba.