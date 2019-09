Balonmano Da Silva afronta el «doble sueño de jugar en Asobal y la Liga de Campeones» con el Bidasoa Da Silva y Aginagalde en la presentación de esta mañana en Artaleku. / C.D. Bidasoa El presidente del club, Gurutz Aginagalde, ha definido al fichaje como «una apuesta de presente y futuro, un fichaje muy importante» EL DIARIO VASCO Lunes, 2 septiembre 2019, 16:15

El nuevo pivote del Bidasoa-Irun, el brasileño Matheus Francisco da Silva, ha reconocido este lunes, durante su presentación, que su llegada al club guipuzcoano le permite cumplir «un doble sueño», el de jugar en Asobal y disputar la Liga de Campeones.

El pivote brasileño de 21 años ha fichado para las dos próximas temporadas. El club buscaba un lateral derecho para acompañar a Rodrigo Salinas en esa posición pero ha incorporado a este jugador que es especialista defensivo. No obstante, su llegada no cierra la puerta a una incorporación más en el lateral derecho.

Da Silva ha señalado que «siempre he querido jugar en la liga española y el Bidasoa es un club al que había seguido desde pequeño». «Cuando surgió la opción de fichar no me lo pensé mucho. Además tuve muy buenas referencias de Rangel Luan sobre el club y la ciudad y estoy muy contento con la decisión».

«Jugar en la Liga Asobal es un gran paso para mí y además voy a poder jugar la Champions League, es un doble sueño cumplido», indicó. Llegó el domingo y hoy ha entrenado por primera vez a las órdenes de Jacobo Cuétara, que podrá alinearlo el viernes en León en la primera jornada liguera. El pivote carioca se define como «un jugador carácter más defensivo» al que le gusta el sistema 6-0.

El presidente del Bidasoa, Gurutz Aginagalde, ha definido al fichaje como «una apuesta de presente y futuro, un fichaje muy importante. Por sus características destaca sobre todo en tareas defensivas, aunque también pueda jugar en ataque». El máximo dirigente del club irundarra ha recordado que «históricamente el Bidasoa ha brillado cuando su defensa ha funcionado y la prueba más evidente es lo que se vio la temporada pasada».