Los siete jugadores israelíes se dan de baja en el Open de ajedrez de Sestao

La organización del torneo del Open de ajedrez de Sestao ha informado en la mañana de este viernes que se han dado de baja del ... torneo los siete jugadores israelíes inscritos para su 40 edición, que empieza esta tarde a las 17.00 horas en el Frontón Municipal de Las Llanas.

El pasado domingo, desde el comité organizador del Club Ajedrez Sestao condenaron en un comunicado el «genocidio» de Israel en Gaza e invitaron a los ajedrecistas israelíes apuntados a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, a jugar bajo bandera FIDE. Tres de ellos decidieron darse de baja. No así el resto, los otros cuatro. Ante el rechazo de las propuestas, se decidió que no habría banderas en las mesas donde se jugarán las partidas desde hoy. Finalmente, los siete jugadores de Israel no tomarán parte en Sestao.

El frontón de Sestao está listo para convertirse durante una semana en un gran tablero internacional de ajedrez. Este torneo espera coger un impulso con el objetivo de convertirse en una de las referencias del calendario nacional, tanto por el nivel y número de jugadores (240, su cupo máximo), como por su dotación económica (20.000 euros). La cifra de ajedrecistas de 32 países y cuatro continentes está por encima de la media en este tipo de competiciones.

La inscripción la encabezan ocho grandes maestros de otros tantos países. Todos ellos con ELO superior a 2.500. El español Eduardo Iturrizaga parte como primer tablero en la nómina de favoritos. También aspiran a la victoria el cubano Carlos Daniel Albornoz, el francés Pierre Laurent-Paoli, el argentino Fernando Peralta, el estadounidense Kirk Ghazarian, el ucraniano Yuri Solodovnichenko, el islandés, campeón nacional, Vignir Vatnar Stefansson y el noruego Simen Agdestein. Este último, siete veces campeón de su país, fue entrenador del número uno del mundo, Magnus Carlsen, y además llegó a ser internacional con la selección de fútbol de Noruega.

La competición se disputa mediante el sistema suizo a nueve rondas y habrá premios para hasta siete tramos de ELO, categoría femenina -10 por ciento de participación- y federados vizcaínos, así como un cheque de 2.800 euros para el ganador absoluto del Open. Tras la jornada de este viernes, el sábado día 13 y el lunes 15 se jugarán dos rondas (10 y 17 horas); el domingo 14 y el jueves 18 las partidas empezarán a las 16 horas; y el martes 16 y el miércoles 17 a las 17 horas. El salto de calidad de esta cuadragésima edición, rodeada de polémica, ha sido posible gracias al respaldo institucional a un torneo con vocación de continuidad y que aspira a ser también un importante escaparate para la promoción turística de la comarca y, especialmente, de Sestao.